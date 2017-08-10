Salatalık diyeti nedir? Salatalık diyeti nasıl yapılır?

Salatalık diyeti ile kısa sürede kilo verebilirsiniz. Salatalık içerisinde A,B,C,E,K vitaminlerini barındıran sağlıklı bir besindir. 100 gramı 15 kalori olan salatalık zayıflamanızı kolaylaştıran önemli bir sebzedir. Kilo vermek isteyenleri, istediği sonuca kolayca ulaştıracak 3 günlük salatalık diyetinde uymanız gereken kurallar ise yok değil... 3 günlük salatalık diyetinde uyulması gerekenleri anlatan Ender Saraç, izlemeniz gereken adımları anlattı.

SALATALIK DİYETİ 1. GÜN

Sabah (08.00-08.30): 1 bardak ılık, ballı, limonlu su, 2 salatalık.

Ara öğün (10.00): 2 salatalık, 1 bardak bol sulu ayran.



Öğle (13.00): 1 kase light yoğurt, üzerine 1 tatlı kaşığı zencefil ve 3 orta boy haşlanmış kabak.



Ara (15.00): 3 ceviz içi, 3 salatalık.



Ara öğün (17.00): 1 yeşil elma.



Akşam: 1 porsiyon zeytinyağlı kabak, 4 kaşık bulgur pilavı. (Mümkün olduğunca erken yenecek)



Gece: 2 salatalık.

SALATALIK DİYETİ 2. GÜN

Sabah (08.00-08.30): 1 bardak ılık, ballı, limonlu su. 2 salatalık, kendi parmağınız ölçüsünde 2 parmak yağsız dil peyniri.



Ara (10.00): 1 kivi, 4-5 tane çilek.



Öğle (13.00): 1 porsiyon az yağlı kıymadan yapılan kabak, 1 dilim kızarmış çavdar ekmeği.



Ara (15.00): 1 bardak az yağlı keçi sütü, 2 ceviz içi...



Akşam: 2 salatalık, 1 lop yumurta, 2 sivri biber. (Mümkün olduğunca erken yenecek)



Gece: 2 salatalık.

SALATALIK DİYETİ 3. GÜN

Sabah (08.00-08.30): 1 bardak ılık, ballı, limonlu su; 2 salatalık; 2 çorba kaşığı, az tuzlu çökelek peyniri.



Ara (10.00): 1 yeşil elma.



Öğle (13.00): 1 kase yeşil mercimek, 1 porsiyon zeytinyağlı kabak.



Ara (15.00): 2 salatalık.



Ara (17.00): 1 bardak ılık, yağsız sütün içine zencefil ekleyip için, yanında 2 ceviz içi.



Akşam: 1 kase bol salatalıklı, light yoğurttan cacık, 3 yumurta beyazından sivri biberli omlet. (Mümkün olduğunca erken yenecek)



Gece: Bir avuç sarı leblebi, 2 salatalık.

BU UYARILARA KULAK VERİN!

● Salatalık diyetini yaparken yemekle birlikte sıvı tüketmeyin.

● Yemekten 15-20 dakika sonra başlayıp bol miktarda yeşil çay, sıcak su, 1.5 litre kadar bahar çayı içmeyi unutmayın.

● Sabah, öğle, akşam yemeklerinden birkaç dakika önce formülünde; yeşil çay, zencefil, krom, tere tohumu, co-enzyme Q10, l-carnitine ve garcinia cambogia bulunan, metabolizmayı canlandırmaya yardımcı bitkisel karışımlardan alınabilir.

● Ardından 1 bardak sıcak su için.

● Yemeklerinizi küçük lokmalar halinde, yavaş yavaş yiyin.

● Her gün kahvaltıdan önce 45-50 dakika tempolu yürüyüş yapın.

● Yürüyüşten sonra duşun altında 10 dakika masaj çok iyi gelir.

● Yemeklerde başta zencefil, kırmızı pul biber, acı yeşil sivri biber olmak üzere acı miktarını artırın.

● Diyet süresince tok karna tatlı, beyaz un, beyaz şeker, domates, kızartma, alkol tüketmeyin.

SALATALIK SADECE ZAYIFLATMAZ! İŞTE DİĞER FAYDALARI...

Salatalık diyetiyle kilo veren kişilere iyi haber! Salatalığın zayıflatıcı etkilerinin yanında başka birçok faydası bulunuyor. Örneğin; salatalık vücuda nem desteği sağlar, mide yanmasını önler, toksinleri atmaya yardımcıdır, bağışıklığı güçlendirir, mor halkaları önler, saç ve tırnak sağlığı için önemlidir, nefesi tazeler, cilt güzelliği için oldukça faydalıdır.

salatalık diyeti

salatalık diyeti nedir?

Salatalık diyeti nasıl yapılır?

salatalık diyeti kaç gün yapılmalı?