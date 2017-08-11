Solaklığın nedenleri! Solaklığın faydaları nelerdir?

13 Ağustos her yıl Dünya Solaklar Günü olarak anılıyor. Amerika’da 25 yıl önce solaklar arasında dayanışmayı artırmak için “Left Handers Day” adı ile ilk kez kutlanmaya başlayan Dünya Solaklar Günü’nde solakların yaşadığı sorunlar konuşuluyor.

SAĞA ŞİFT GENİ BASKIN DEĞİL

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, solaklığın genetik ve biyolojik bir özellik olduğunu, bu özelliği değiştirmek için yapılan baskı ve uyarıların özellikle çocuklarda olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Tanrıdağ, şunları söyledi:

“Solaklık genlerle ve beyinle ilgili bir insan özelliğidir. Daha doğrusu sadece insana has olmayıp bazı hayvan türlerinde de kendini gösteren biyolojik bir özelliktir. Solak bir insanla sağlak bir insanın beyinlerinde farklı organizasyonlar vardır. Sağlak insanlarda bu duruma “sağa şift geni” denilen bir gen yol açar. Solaklık bu genin baskın olmamasıyla ortaya çıkar. Bunun bir hastalıkla ilgisi yoktur. Birçoğumuzda görülen genetik farklılıkların sadece bir tanesidir.

Solak olmak bir insanın kendisi için dezavantaj teşkil etmez. Ancak farklılıkları kaldıramayan toplumlar içinde yaşarken sıkıntı oluşturur. Bunun nedeni solakların çoğunluktan farklı bir özelliğe sahip olmalarıdır. Solaklar için eğitim araçlarını farklı planlanması bile çok yenidir.”

SAĞ ELİ KULLANDIRMA BASKISI ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Solaklığın genetik ve biyolojik bir özellik olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, bu özelliği değiştirmek için yapılan uyarıların özellikle çocuklarda olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Solaklık genetik ve biyolojik bir özelliktir. Bir insanın kendi doğal yapısında vardır. Bunu dışardan değiştirmeye kalkışmak biyolojide olumsuz etkiler yaratır. Bu olumsuzlukların içinde disleksi, kekemelik ve çocukluk depresyonu da vardır. Bir insanın solak olma hakkı insan hakkı ve azınlık hakkı kavramları içinde değerlendirilmesi gereken bir haktır.”

DÜNYANIN ÜNLÜ SOLAKLARI

Albert Einstein, Mozart, Barack Obama, Bill Gates, Bill Clinton, George H.W. Bush, Eminem, Beethoven, Napolyon Bonapart, Leonardo da Vinci, Maradona, Sezar, Josh Holloway, Fidel Castro, Angelina Jolie, Robert De Niro, Rafael Nadal, Michelangelo, Isaac Newton, Picasso, Marilyn Monroe, Muhammed Ali Clay, Julia Roberts, Mark Twain, Ronald Reagan, Bob Dylan, Demi Moore, Morgan Freeman, Tom Cruise, Bruce Willis, Whoopi Goldberg, Benjamin Franklin, Robert Redford, John F. Kennedy…