Kocaeli'de nefes almayan kızının ağzına parmağını sokarak, hayatını kurtardı!

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde Miraç Efe, 9 aylık kızının nefes almakta zorlandığını görünce parmağını ağzına sokarak nefes almasına yardımcı oldu. Hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre; olay bugün öğle saatlerinde, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Körfezkent 1'inci etap konutlarında meydana geldi. Miraç Efe, 9 aylık kızı Nursena Efe'nin nefes almakta zorlandığını görünce parmağını ağzına sokarak nefes almasına yardımcı oldu. Miraç Efe daha sonra hemen 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen 112 ekibi bebeği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bebek tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.