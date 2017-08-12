Cerebral Palsi ile savaşanlara umut oluyor

Cerebral Palsi yani beyin felci; bebeklikte ya da çocukluk çağının başlarında ortaya çıkan, vücut hareketlerini ve kas koordinasyonlarını etkileyen, kalıcı nörolojik bir hastalık. Dünyada 17 milyon, Türkiye’de ise 600 bin Cerebral Palsi’li birey yaşıyor. HT Cumartesi ekinden Arda Aşık'ın yazısına göre bu hastalıkla mücadele için dünyadaki en büyük sosyal sorumluluk projelerinden birinin Türkiye ayağı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından yürütülen Steptember projesi. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Steptember toplantısında Türkiye’deki her bin doğumdan 4.4’ünün Celebral Palsi teşhisli olduğundan bahseden Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Koordinatörü Nigar Evgin, herkesi bu konuda farkındalık yaratmaya davet etti. Ve projenin detaylarını paylaştı.

Steptember projesi nedir?

Eylül (september) ve step (adım) kelimelerinin birleşmesinden türemiş Steptember, 9 ülkede eşzamanlı düzenlenen Cerebral Palsi’li çocukların hayatında pozitif bir etki yaratmak için 2011’de Avustralya’da başlamış, 2014’te de ülkemizin dahil olduğu sağlıklı bir sosyal sorumluluk projesi. Proje, 4 Eylül-1 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek.

İnsanlar projeye nasıl katılabilecek?

Bir ofis çalışanı günde 3 bin adım atıyor, uzmanlar ise 10 bin adım öneriyor. CP’li çocukların çoğu yürümekte zorlanıyor, hareket edebilmek için hayat boyu fizyoterapi gerekiyor. Steptember projesiyle katılımcıları, sağlıkları için günde 10 bin adım atarak çocuklar için bağış toplamaya teşvik ediyoruz. Projeye katılmak isteyenler www.steptember.org. tr adresinden kayıt olup 4 kişilik takım kuruyor ve toplayacakları bağış hedefini belirtiyor. Katılımcılar, kendilerine iletilen Steptember kitinden çıkan adımsayarla saydıkları adım sayılarını web sitesine giriyor. Proje 1 Ekim’de son buluyor ancak bağış toplama ekim sonuna kadar devam ediyor.

Önceki senelere göre katılım oranlarını paylaşabilir misiniz?

Geçen yıl 63 şirket, 2 bin 69 gönüllü ve 628 takım; 460 bin adım attı ve 430 bin TL bağış toplandı. Bu yıl hedefimiz 600 bin TL toplamak. 3 yılda toplanan 870 bin TL bağışla 55 bebeğe erken müdahale, 158 çocuğumuza fizyoterapi, 122 aileye psikolojik danışmanlık, 38 çocuğumuza eğitim bursu ve 53 çocuğumuza bireysel eğitim imkânı sağladık. Toplanan bağışlarla 487 kişiye, bin 784 seans hizmet sunduk. Bin adet bastığımız ‘Riskli Bebek İzlemi’ kitabını hazırlayarak uzmanların bilgilenmesini sağladık. Bizim için en değerli şey çocuklarımızın yüzünde gördüğümüz minicik bir tebessüm.