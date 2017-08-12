Yaz aylarında bağışıklık sisteminizi güçlendirin!

Vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan, dirençli hale getiren, bakteri ve virüsleri tanıyıp onları yok eden bağışıklık sistemimizi yazın deniz, kum ve güneşin rehavetiyle epey ihmal ediyoruz. Düşen vücut direncinin sonrasındaysa yazın kavuran sıcağında hastalıklar peşimizi bırakmıyor. HT Cumartesi ekinde yer alan yazıya göre C vitamini ve çinko takviyesinden protein tüketimine vücut direncinizi artıracak 16 püf noktasına göz atın.

İyi beslenin

Çevremizde hazır mevsimi gelmişken karpuz-peynir diyetine hücum edenlerin sayısı arttı. Tüm yazı böyle zayıf bir beslenme şekliyle geçirmek elbette bağışıklık sisteminize iyi gelmez. Yaz aylarında yeterli protein alımı iyi düzeyde bağışıklık işlevi için şart ancak aşırıya kaçmayın. Protein dışında mevsiminde sebze, meyve yiyerek, tam tahıllı ürünler, bakliyat, vitamin, mineral, antioksidan ve yağ tüketerek vücut direncinizi artırın.

Spor yapın

Güzel havaları fırsat bilin, açık havada spor yapın. Ancak sıcağa dikkat. Sabah saatlerinde ya da akşam üzeri yapılan egzersizler vücudunuza iyi gelecek. En azından haftanın 2-3 günü tempolu yürüyerek güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olabilirsiniz. Dahası düzenli egzersiz yapmak, vücudunuzun virüslerle ve bakterilerle savaşmasını da sağlıyor.

İyi uyuyun

Kaliteli uyku vücut direncini artıran önemli etmenlerden. İyi bir uykunun başlıca ölçüsüyse kişinin sabah dinç uyanması ve kendisini gün içinde zinde hissetmesi... Kalitesiz bir uyku veriminizi düşürür, konsantrasyonu bozar, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur.

Klima masum değil

Bilinçli şekilde kullanılmayan klimalar, başta göğüs hastalıkları ve yüz felci olmak üzere pek çok rahatsızlığa davetiye çıkarır. Bu nedenle klimaların filtrelerinin düzenli olarak temizlenmesine dikkat edin, serinliğine direkt olarak maruz kalmamaya gayret edin.

C vitamini ve çinko takviyesi

Bağışıklık hücrelerimizin savunma silahları üretmesini hızlandıran C vitamini ve çinko takviyesi kış aylarında olduğu kadar yaz aylarında da metabolizmanız için önemli

Uzak durun

Sigara, alkol ve şekerden uzak durun.

Her güne domates

Domates, yaz aylarında her gün mutlaka tüketilmeli. Hatta taze yaz domateslerini konserve yaparak kış aylarında da gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz.

Antioksidanlara dikkat edin

Antioksidanlar hücreye zarar veren maddeleri, serbest radikalleri yakalar ve yok eder. Soğan, sarımsak, dereotu, maydanoz, brokoli antioksidan açısından zengindir ve bağışıklığınızı kuvvetlendirir.

Probiyotiklerden faydalanın

Probiyotikler, hastalık yapan mikroorganizmaların çoğalmasını engeller, bağırsağın düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bunun için yaz aylarında yoğurt ve kefir tüketimini ihmal etmeyin.

Stres

Stresten uzak durmaya çalışın. Vücut stresle savaşmak için maddeler üretir ki bu dengesini şaşırtır ve immün sistemde çöküş olabilir. Zira stresli olduğumuz haftalarda daha sık hasta oluruz. Dinlenmek ve kafanızı toparlamak için kendinize vakit ayırın, sevdiklerinizle vakit geçirin. Özellikle pazar akşamları yatağa çok geç girmeyin.

Bol su için

Su, besinleri ve atıkları vücutta kan ve lenf sıvıları yoluyla taşıyan çözücüdür. Her gün 2 litre su içmek besinlerin hücrelerimize nüfuz etmesine, atıkların boşaltılmasına ve bizi hasta eden bakterilerin ve virüslerin etkisiz hale gelmesine yardımcıdır. Dahası su içmek kanın bütün hücrelere yeterli oksijeni taşımasını da sağlar ki bu vücudumuzdaki tüm sistemlerin yeterli şekilde çalışması anlamına gelir. Organ ve kaslarımızın iyi çalışması bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

Bitki çaylarının gücünden yararlanın

Ekinezya, zencefil, ıhlamur, kuşburnu, zerdeçal gibi bitki çayları aşırıya kaçmamak şartıyla tüketilebilir.

Yağlı tohumlar

Ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar, E vitamini alımı açısından zengindir. Yaz aylarında günde 1-2 porsiyon tüketerek vücut direncinizi güçlendirin.

İşlenmiş gıdalara mesafe koyun

Paketlenmiş ve işlenmiş hazır gıdalar ve fazla kafein tüketimi bağışıklık sistemini zayıflatır.

Rahatsızlıklarınızı görmezden gelmeyin

Doktora gitmeyi ertelemeyin. Çünkü önemsemediğiniz bu hastalıklar da bağışıklık sisteminizi yorar, zayıflatır.

Antibiyotiği gereksiz yere kullanmayın

Gereksiz yere antibiyotik kullanmak, vücudunuzun antibiyotiğe karşı olan direncini yükseltir. Çünkü gerçekten o antibiyotiğe ihtiyaç duyduğunuzda işlevsizleşmesine sebep olur. Dolayısıyla gereksiz yere alınan antibiyotikler vücutta dirençli mikropların gelişimine yol açabilir ve tehlikelidir.