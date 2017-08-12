"Bir kez aldatan her zaman aldatır" deyimi gerçek olabilir

Geçmiş ilişkilerde sadakatsiz olduğunuzu itiraf etmek aslında büyük bir risk. Çünkü bu sözler bir kez aldattınız mı her zaman aldatabileceğiniz düşüncesini doğurabiliyor. Diğer yandan yapılan bilimsel araştırmalara göre bu deyimin arkasında bazı gerçekler yatabilir.

Cinsel Davranış Arşivleri (Archives of Sexual Behavior) dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma kapsamında romantik ilişki içerisinde olan 484 kişi izlendi. Araştırmacılar, katılımcılardan partnerlerini şüpheli bulup bulmadıklarını rapor etmelerini istedi. Ayrıca katılımcılara partnerlerinden başka kişilerle ilişkide bulunup bulunmadıklarını sordu.

Sonuçlara göre ilk ilişkilerini kötü bitiren kişilerin bir sonraki ilişkilerinde 3 kat daha fazla aldatmaya meyilli olduğu ortaya çıktı. Ayrıca araştırma gösteriyor ki önceki sevgililerinin kendilerini aldattıklarını bilenler, sonraki partnerlerinin de güvenilmez olduğunu düşünüyor ve bu düşünceden kendilerini alıkoyamıyorlar.

Bu düşüncenin bir sebebi yalan söylerken beynin ona fikre alışması olabilir. Nature Neuroscience'de yayınlanan bir çalışmadaki bulgulara göre küçük yalanlar beyni negatif duygularla duyarsızlaştırıyor. Bu küçük yalanlar daha sonra kişinin daha büyüklerini söylemesi konusunda cesaretlendiriyor. Başka bir deyişle herkesin zaman zaman başvurduğu o küçük beyaz yalanlar, daha sonra büyüyüp ciddileşebiliyor.

Çalışmaya göre ayrıca katılımcılar ikiye ayrılıyor. Bir gruba madeni paralarla dolu bir cam kavanoz gösteriliyor, diğerine ise aynı kavanozun bulanık bir fotoğrafı...

Katılımcıların eşlerine kavanozda ne kadar bozuk para olduğunu tahmin etmelerinde yardımcı olmaları isteniyor. Ancak

araştırmacılar bir grup katılımcıya, partnerlerine kavanozdaki parayı olduğundan fazla söylerlerlerse ödül alacaklarını söylüyor.

Bilim insanları katılımcıların yalan söylediğinde beyin dalgalarının farklı göründüğünü ancak yalanların tekrarlandıkça bu tepkinin azaldığını fark ediyor.

Benzer durum birisinin eşini aldattığında da yaşanabileceği sonucuna varıyolar. Kişi ilk defa eşini aldattığında muhtemelen kendini çok kötü hissedecektir. Ancak aldatan kişi bu davranışını yinelerse ilk günkü üzüntü giderek azalacaktır.

Gruptaki aldatan kişilerden birinin "İlk başta kendimi çok kötü hissettim ancak bu düşünceye adapte olduktan sonra artık kendimi üzgün hissetmiyorum" sözleri de araştırmayı özetler nitelikte.