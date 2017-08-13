Sağlıkta kalça kriteri...

Almanya'da yapılan bir araştırma, sağlıklı bir kiloda kalça, uyluk ve bacaklarında daha fazla yağ bulunan kişilerin diyabet hastası olma, felç veya kalp krizi geçirme riskinin daha az olabileceğini ortaya koydu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Cell Research adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmaya göre vücudun alt kısmında daha az yağ bulunması, ölüm riskini ve kardiyovasküler hastalık olasılığını artırıyor. Diyabet uzmanı Dr. Norbert Stefan insanların vücut şekillerinin elma gibi olmasındansa armut gibi olmasının daha sağlıklı olduğunu söyledi.