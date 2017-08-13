Kutay Gani Önbaş'ın vücudunun her yerinde çıkan kırmızı lekeler, ailenin hayatını kabusa çevirdi!

İstanbul'da yaşayan Adem - Tuba Önbaş çiftinin hayatı, iki yaşındaki çocuklarının çok nadir görülen deri hastalığı olan Pleva'ya yakalanmasıyla kabusa döndü. Hastalığın sebebini ve çocuklarının iyileşip iyileşmeyeceğini bilmeyen aile çaresiz bekliyor.

SUÇİÇEĞİ SANDILAR AMA...

İHA'nın haberine göre; Önbaş çiftinin hayatı yaklaşık 3.5 ay önce iki yaşındaki çocukları Kutay Gani Önbaş'ın vücudunda çıkan kızarıklıklar nedeniyle kabusa döndü. İlk olarak çocuklarının suçiçeği hastalığı geçirdiğini düşünen Önbaş çifti, aile hekimine ve çeşitli doktorlara götürdü. Buralardan çocuklarının suçiçeği geçirdiği yönünde teşhis konularak evlerine gönderilen aile suçiçeğinin belirli bir süre içinde geçmemesi nedeniyle Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Burada hastane, hastalığın bağışıklık sistemiyle alakalı olabileceğini düşünerek aileyi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan kontrollerde ve biyopside Adem ve Tuba Önbaş çiftinin çocukları Kutay Gani'ye dünyada çok nadir görülen bir çeşit deri hastalığı olan Pleva hastalığı teşhisi konularak çocuk hastaneye yatırıldı. Vücudunu saran kızarıklık ve lezyonlar nedeniyle yoğun bakım ünitesinde bir süre tedavi gördü. Hastalık nedeniyle çocuğun organları zaman zaman görevini yapamaz hale gelirken Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tedavi sonucunda hastalıkta iyileşme yaşandı.

Önbaş Ailesi hastalığa neyin sebep olduğunun tam olarak bilinmediğini hastalık için dünyada uygulanan bir tedavi yöntemi olduğunu buna rağmen çocuklarının tam olarak iyileşip iyileşmeyeceğinin belli olmadığını söyledi. Zaman zaman çocuklarının iyileştiğini zaman zaman ise durumunun kötüleştiğini söyleyen Önbaş Ailesi, hastalığa bir çare bulunmasını istiyor.

SUÇİÇEĞİ SANDILAR PLEVA TEŞHİSİ KONDU

Hastalığın ilk olarak suçiçeği sanıldığını söyleyen baba Adem Önbaş, "Hastalığın kendisi su çiçeğini taklit eden bir hastalık. Pleva denilen bir hastalık. Aile hekimi ve birkaç doktora gösterdik özel doktora da gösterdik bunlar suçiçeği dediler. Tabi suçiçeğinin geçmesi gereken sürede geçmeyince tekrar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gittik. Orada bağışıklık sistemiyle alakalı olabileceğini söyleyerek bizi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderdiler. Göztepe'de Pleva teşhisi konuldu. Biyopsi alındı. Biyopsi alındıktan sonra çocuğun hastaneye yatışı yapıldı. İlk geldiğinde suçiçeği çıkarmış gibi şen şakraktı. Daha sonra hastalığı ilerledi. Hastanede yapılan tedaviler gayet iyi sonuçlar verdi gelinen noktada" dedi.

Pleva konusunda ailelere çağrıda bulunan Adem Önbaş, "Hastalığın seyri olarak iç organlarda bazı aksaklıklar yaşandı. Yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda da gereken yapıldı, sağ olsunlar. Gereken fazlasıyla yapıldı. Şuan hala tedavisi sürüyor. Daha uzun bir tedavi süreceğini söylüyorlar. Ailelerin daha bilinçli olmasını istiyoruz. Suçiçeği olarak geçmezse bu hastalık mutlaka dermatolog ve cildiye uzmanlarına başvursunlar. Birçok doktor hastalık çok nadir göründüğü için bunu anlamıyor veya suçiçeği olarak adlandırıyorlar. Bu sadece biyopside anlaşılıyormuş. İki defa biyopsi yapıldığında bizim çocuğumuzda Pleva hastalığı teşhisi konuldu ve tedavisi yapılıyor. Ağır evrelerini atlattı. Şuan için iyi bir noktada. Tekrarlamasından korkuluyor. Bugün iki üç lezyonun tekrarladığını fark ettik. Başka çocukların canı yanmasın. Suçiçeği olarak düşünülmesin. Bu tarz hastalıklarda mutlaka uzman hastaneye başvursunlar" uyarısında bulundu.

Pleva hastalığının tam olarak bilinen bir sebebinin olmadığını söyleyen Adem Önbaş, "Hastalık belli bir mikroorganizmaya bağlı değil herhangi bir mikroorganizma tetikliyor olabilir diyorlar. Hastalık genetik olabilir diyen doktor da oldu. İlerideki dönemlerde yeni çocuğumuz olursa onda da olma ihtimalinin olabileceğini söylüyorlar. Genetik mi değil mi bu konuda net bir şey söyleyen yok" dedi.

PLEVANIN TEDAVİSİ VAR MI?

Pleva hastalığının bir tedavisinin olup olmadığını ve yeni bir çocukları olması durumunda bu hastalığın onda da çıkması ihtimalinin ne olduğunu bilmediklerini söyleyen anne Tuba Önbaş, "Biz çok uğraştık. 1.5 ay bunun Pleva olduğunu bilmedik. Doktorlar hep suçiçeği dediler. İki yaşında görünen bir hastalık değil. Normalde ergenlik döneminde erkeklerde daha fazla görülüyor. Erkeklerde ve yetişkinlerde görünen bir hastalık. Yaşlılar ve çocuklarda görülmüyor. Görülse de çok nadir. Çocuklarda hiç görülmemiş iki yaşında özellikle. Ne sebeple başladı. Neden başladı ne oldu. Topraktaki bir mikroorganizmaya duyarlı olduğu ve enfeksiyondan dolayı olabileceğini söyleyenler de var. Bunun sebebi bilinmiyor. İlk çocuğumuz. Daha sonra bebek istediğimiz zaman bunda da olacağını söyleyen birçok doktor olduğu gibi bir çocuğu da hayır diyor. SMA hastalığında olduğu gibi bir genetik testi var mı yok mu bunlarla ilgili bilgimiz yok. Araştırıyoruz ama dünyada Pleva olarak o kadar az makale ve yazı var ki artık bunların hepsini ezberledik. Hepsinde aynı şeyler yazıyor. Bugün tekrar lezyonların çıktığını gördük. Bu yine yayılacak mı ne olacak. Acaba bunun bir tedavisi var mı bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.