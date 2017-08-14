Esra Kurnaz'ın böbrek nakliyle yaşama tutunan hastaları arasında eşi de var!

İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Organ Nakil Bölümü Sorumlu Hemşiresi Esra Kurnaz'ın (40) sağlık hizmeti sunduğu "böbrek nakliyle yaşama tutunan hastalar" arasında hayat arkadaşı da bulunuyor.

İzmir'de devlet memuru Serkan Kurnaz ile 12 yıl önce tanışıp dünya evine giren Esra Kurnaz, evlendikten bir süre sonra Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Bölümünde hemşire olarak görev yapmaya başladı. Özellikle böbrek naklinin yoğun olarak gerçekleştirildiği hastanede deneyim kazanan Esra Kurnaz, 9 yıl önce eşinin bazı sağlık sorunlarından şüphelendi.Yapılan tektikler sonucu böbrek yetmezliği tespit edilen Serkan Kurnaz'a Isparta'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan böbrek, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde nakledildi. Yıllarca organ nakli gerçekleştirilen hastalarla ilgilenen Esra hemşire, çalıştığı bölüme yatan hayat arkadaşına da hemşirelik yapmaya başladı.

"NAZ YAPIYORUM"

Serkan Turan, hastalık süresince verdiği destek için eşine minnettar olduğunu, onun değerini daha iyi anladığını dile getirdi. "Esra hemşire" ile 24 saat bir arada olduklarını anlatan Kurnaz, "Eşime biraz naz yapıyorum tabii. Normalde hastanede bir sıkıntınız olduğunda koridordan 'hemşire hanım' diye seslenirsiniz, ben 'hayatım' diye sesleniyorum" dedi.

Eskiden eşini üzdüğünü, bunu hasta yatağında daha da iyi anladığını kaydeden Kurnaz, şöyle devam etti: "Zor süreçte insanın eşi yanındaysa onu bırakıp gitmiyorsa artık kırmamanız gerekiyor. Öyle ufak tefek şeyler için bağırmamak gerekiyor. Ben eskiden eşimin kalbini kırardım. Hastanede yattığım 20 günde düşündüm de kalp kırmadan da her şey hallolabiliyormuş.

"Hemşireliğin zor taraflarını daha önce göremediğini aktaran Kurnaz, insan hayatında yaşamsal öneme sahip bu mesleği organ naklinden sonra daha da iyi kavradığını belirtti. Yeni böbrek ile yeni bir hayata başladığını dile getiren Kurnaz, "Bundan sonra eşimi hiç üzmeyeceğim. Biliyorum ki emin ellerdeyim." diye konuştu.

"ÇOK KÖTÜ ZAMANLAR YAŞADIK"

Hastalığını ilk öğrendiğinde eşine hemen böbreğini vermek istediğini ancak kan uyuşmazlığı nedeniyle naklin mümkün olmadığını anlatan Esra Kurnaz da "Aslında çok kötü bir süreçti. Burada çalışıyor olmamın etkisiyle ilk şikayetlerde hastalık tespit edildi. Birlikte çalıştığımız insanların tedavi uygulaması da şans oldu." dedi.Nakilden sonraki sürecin iyi gittiğine işaret eden Kurnaz, gündüz arkadaşlarıyla birlikte tüm hastalarla ilgilendiklerini, gece de eşinin yanında refakatçi olarak kaldığını söyledi.

YILDA 60 NAKİL YAPILIYOR

Hastanenin nefroloji uzmanı Doç. Dr. Erhan Tatar, 30 yıla yakın süredir böbrek nakli yaptıklarını, bu alanda yılda 60 rakamına ulaştıklarını, gelişmiş ülke standartlarında sağlık hizmeti sunduklarını dile getirdi. Birlikte çalıştıkları Esra hemşirenin eşinde de böbrek yetmezliği çıkmasının tesadüf olduğuna işaret eden Tatar, "Kadavradan nakil olup annesinden babasından daha uyumlu bir böbreği nakletmemiz de büyük şans." diye konuştu.