7 yaşındaki Hüseyin doktor olmadığı için ilaçlarını alamıyordu, Habertürk yazdı, sorun çözüldü!

Habertürk, doğuştan eklem romatizması hastası olan 7 yaşındaki Hüseyin Ulaş Kazımoğlu’nun, Gaziantep’te çocuk romatoloji uzmanı olmadığı için 3 Temmuz’dan beri tedavisinin yapılamadığını duyurunca Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği harekete geçerek sorunu çözdü. Sabah saatlerinde küçük çocuğun ailesine ulaşan Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği yetkililerinin, Gaziantep’te 2. basamak hastane olan Çocuk Hastanesi’nde görevli çocuk romatoloji uzmanının 1-2 gün içinde 3. basamak bir hastanede görevlendirileceği ve sorunun çözüleceğini belirttiği öğrenildi.

Gazete Habertürk'ten Yusuf Kılıç'ın haberine göre aldığı haberle mutlu olduğunu dile getiren baba Turabi Kazımoğlu “Çocuğumun yaşadığı acılar nihayet son bulacak. Yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Bu arada Gaziantep Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada ise, 2. basamak hastane olan Çocuk Hastanesi’nde görev yapan çocuk romatoloji uzmanı doktor Kübra Öztürk’ün, geçici görevle 3. basamak bir hastanede görevlendirme yazısının yeni geldiği ve hemen işleme konulduğu belirtildi.