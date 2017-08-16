"Duş almak enfeksiyondan korumuyor"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gönül Çimen vajinal akıntıların aniden başlamasının enfeksiyona işaret edebileceğini belirtti.

Vajinanın kendi içinde farklı mikroorganizmalar içeren bir floraya sahip olduğunu belirten Dr. Çimen, bu dengenin bozulmasının enfeksiyona neden olabileceğini açıkladı ve şunları söyledi: "Saydam-beyaz, kokusuz ve kaşıntının eşlik etmediği özellikle adet dönemi sonrası artan akıntının olması doğaldır. Ancak akıntının miktarı sürekli bir ped veya tampon koymayı gerektirecek düzeydeyse aşırıdır. Ani başlangıç göstermesi enfeksiyonu gösterir. Yeşilimsi, sarı renk ve beraberinde keskin balık kokusu şeklinde kötü koku olması veya kaşıntının eşlik etmesi de enfeksiyon belirtileridir."

"DUŞ VAJİNAYI ENFEKSİYONDAN KORUYAN BİR ÖNLEM DEĞİLDİR"



Vajinal enfeksiyona neden olabilecek birçok etken olduğunu belirten Dr. Çimen, "En sık karşılaştıklarımız mantar, bakteriyel vajinoz, trikomonal vajinittir. Hepsinin kendine has tedavisi olup bazı enfeksiyonlar da eş zamanlı tedavi uygulamak gerekir. Bu enfeksiyonlar herhangi bir sebep olmadan da görülse de vajinal duş, vajen içi araçların kullanılması, yeni veya birden fazla cinsel partnerin olması durumunda daha çoktur. Ülkemiz kadınlarında vajinal duş bir nevi korunma yöntemi ya da hijyen düşünülerek uygulansa da bu duş korunmayı sağlamaz ve floradaki yararlı mikroorganizmalara zarar vererek dengeyi bozar ve enfeksiyona neden olur. Parfümlü sprey, pudra, sentetik çamaşırlar, sperm öldürücü argonlar, jeller, kremler ve tamponlarda vajinit durumunu arttıran etkenler arasındadır" dedi.



"AKINTIYLA BİRLİKTE ATEŞ VE KARIN AĞRISI CİDDİ BİR BELİRTİDİR"



Rahim ve yumurtalığı etkileyen daha ciddi enfeksiyonlar ile cinsel yolla bulaşan hastalıklarda vajinal akıntıyla bulgu verebileceğini söyleyen Dr. Çimen, "Akıntıya ateş ve karın ağrısının eşlik etmesi de ciddi bulgulardır ve derhal doktora başvurmak gerekir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta kadınların şikayetleri olsun olmasın yıllık muayene ve rahim ağzı kanser tarama testi testlerini yaptırmasıdır" dedi.



VAJİNİTTEN KORUNMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?



Vajinal bölge hijyenine dikkat etmenin yanı sıra dikkat edilmesi gereken başka şeyler olduğunu da belirten Dr. Gönül Çimen bu noktaları şöyle sıraladı:



- Kişisel bakıma özen gösterilmeli ve gün aşırı veya günlük duş alınmalı,

- Sıkan terleten, sentetik kıyafetlerden uzak durulmalı

- Pamuklu kıyafetler tercih edilmeli,

- Adet kanamalarında pedler sık sık değiştirilmeli ve deodorantsız ve pedler kullanılmalı,

- Vajinal duş yapılmamalı,

- Vajinit olmuş bir hasta, tedaviye uyum sağlamalı ve tedaviyi yarıda bırakmamalıdır.