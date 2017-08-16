Yenidoğan bebeklerde ilk 24 saat çok önemli

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Erkan Arslan yenidoğan bebeklerde ilk 24 saatin çok önemli olduğunu ve en sık rastlanılan problemlerden bir tanesinin solunum problemleri olduğunu belirtti. Dr. Arslan, bu solunum rahatsızlığının ciddi bir hastalık belirtisi mi yoksa birkaç saat içinde geçmesi muhtemel bir solunum rahatsızlığı olup olmadığını anlamanın önemli olduğunu açıkladı ve şunları söyledi:



"Yenidoğan solunum sisteminin solunum kasları iyi gelişmemiş olup, soluk yolu erişkinlere göre daha dardır. Özellikle prematürelerde solunum kasları daha zayıf ve göğüs kafesi yumuşaktır. Ağız boşluğu küçük, dili büyük olduğu için yenidoğan burnundan nefes alır. Mukoza membranları daha incedir dolayısıyla daha kolay zedelenebilir. Yenidoğanın akciğerlerindeki hava kesecikleri basınç değişikliklerine karşı daha duyarlıdır. Bundan dolayı ilk 24 saat gözetim altında tutulması önemlidir."



Yenidoğan bebeklerde solunum yetersizliği nedenlerini de anlatan Dr. Arslan, bu nedenleri şöyle sıraladı: "Bebeklerdeki solunum yetersizliğinin nedenleri hava yollarında tıkanıklık olması, akciğer hastalıkları, solunum yolu güçlüğü sendromunun olması, pnömoni (zatürre), akciğerde kanama, kronik akciğer hastalıkları, kalp hastalığı, enfeksiyonlar, doğuştan gelen metabolizma bozuklukları, bazı mide bağırsak sistemi hastalıklarının bulunması, sinir sistemini olumsuz etkileyen hastalıklar, pulmoner hipertansiyon, mekonyum aspirasyon sendromu yani bebeğin kakasını yutması olabilir."



YENİDOĞANIN GEÇİCİ SOLUNUM SIKINTISI



Doğumdan önce anne karnındaki bebeğin akciğerlerinin sıvı bir madde ile dolu olduğunu belirten Dr. Arslan, "Bebek anne karnında akciğerlerini kullanmaz ve ihtiyacı olan oksijeni göbek kordonu kanalıyla alır ve bu kanaldan karbondioksiti geri gönderir. Doğum sonrası bu sıvının atılması ve akciğerlerin tamamen açılması, doğumdan sonraki ilk 2 - 6 saat içinde gerçekleşir. Bu sıvının atılımında meydana gelen bozukluklar, akciğer havalanmasını bozacağı için bebekte solunum sıkıntısına neden olur ve bebekte YGT (yenidoğanın geçici taşipnesi) olarak tanımlanan tablo ortaya çıkar" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER