"Bitter çikolata, erken doğum riskini azaltıyor"

Gebe bireylere, kalsiyum, magnezyum ve potasyum bakımından oldukça zengin olan bitter çikolatayı her gün yemelerini tavsiye eden Diyetisyen Fatma Baysal, bitter çikolatanın erken doğum riskini azalttığını da ifade etti.

Bitter çikolatanın gebelikte artan mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olduğunu ifade eden Diyetisyen Fatma Baysal, "Gebe bireylerde yapılan çalışmalarda kan basıncını dengelediği, kan şekeri ve karaciğer enzimlerinde olumlu etki yaptığı gözlemlenmiştir. Gebeliğe bağlı demir eksikliğinde de tüketilmesi tavsiye edilir. Aynı zamanda yoğun tadı ile artan tatlı ihtiyacını bastırır. Tüketilirken özellikle daha az şeker ve yağ içerdiği, asıl yararlı olan kakao maddesini daha çok içerdiği için yoğun bitter olanları tercih edilmelidir. Günde 20 gram (2 kırık) bitter yeterli olacaktır. Ancak kafein ve yüksek kalori içerdiği için fazla tüketilmemelidir" dedi.



"ERKEN DOĞUM RİSKİNİ AZALTIYOR"

Haftada 3 porsiyondan fazla çikolata tükettiklerini belirten kadınlarda erken doğum riskinin büyük oranda azaldığını ifade eden Baysal, "Bilim adamları, çikolata yemenin preeklampsi olarak bilinen ve erken doğuma neden olan durumu azalttığını belirlediler. Gebelik şekeri olmayan gebe bireyler günde maksimum 2-3 kırık bitter çikolatayı rahatlıkla tüketebilir. Çikolatanın içerdiği kakao sayesinde tadının cezbedici olmasının yanında sağlık için de oldukça faydalı etkileri var. Bitter, birçok enzimin salgılanmasını tetikleyerek, vücuda sağlık kazandırır. İçerdiği flavonoidler ile kalp damar sağlığını koruyucu etkisi yüksektir. Aspirin benzeri bir şekilde kan sulandırıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Yaşlanma geciktirici etkisi nedeniyle kakao tüketilmesi veya kakao yağının lokalize kullanılması önerilmektedir. En çok bilinen etkisi ile beyindeki endorfin seviyeleri arttırarak mutluluk sağlamasıdır. Endorfin seviyesindeki artış ise genel olarak keyif verir. Endorfin vücudun kendi doğal ağrı kesicisidir" dedi.