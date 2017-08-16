Et yiyen örümcekler zararlı mı?

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah İnci, halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen sarı örümceklerin zararsız olduğunu belirtti.

EVLERDE DE GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

İnci, son günlerde bazı şehirlerde evlerde görülmeye başlanan ve halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen sarı örümceklerin zararsız olduğunu aktardı.

Halkın korkmalarını gerektirecek bir durum olmadığını ve bu örümceklerin davranış biçimlerinin gayet normal olduğunu aktaran İnci, "Bu örümcekler zararsızdır, aşırı sıcaklardan evlere saklanmaktadır" ifadesini kullandı.



Söylenenin aksine bu örümceklerin tehlikeli ve saldırgan olmadığını vurgulayan İnci, şöyle devam etti: "Bizim arthropoda olarak tabir ettiğimiz eklem bacaklılar olarak da bilinen bu canlılar, tabiatın çok önemli bir parçasını oluşturur. Yeryüzündeki canlıların yaklaşık yüzde 80'ini bu canlılar oluşturur. Her sene olduğu gibi havaların ısınması, rutubetin düşmesi ve çevre şartlarının bu örümcekleri zorlaması, onların davranış biçimlerini değiştirmelerine sebep olur. Bu örümcekler direkt güneş ışığına maruz kalamazlar. Güneş ışığından kaçarlar ve daha kapalı, rutubetli ve ısının sabit olduğu yerlere saklanırlar. Normalde kurdukları ağlara düşen canlılarla beslenirler. Örneğin sinek yerler. Fakat çevre şartlarından dolayı zorlandıklarında beslenmeyi ikinci plana atıp, hayatta kalma mücadelesi verirler. Dolayısıyla da kapalı mekanlara girmeye çalışırlar."

EĞER ALERJİNİZ VARSA...



Prof. Dr. İnci, örümceklerden korkacak bir durumun bulunmadığını fakat alerjisi olanların örümcek ısırığı konusunda dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.



Son yıllarda insanların tabiattan uzaklaştığı için tabiattaki ekolojik etkileşimleri de gözlemleyemediğine dikkati çeken İnci, şunları kaydetti: "Böyle olunca da bazı canlıların davranışları garip gelmekte ve tehlikeli olarak algılanmaktadır. Aslında bunun tehlikeli bir boyutu yoktur. Bu örümcekler genel olarak zararsızdır fakat bireysel hassasiyetlere göre dikkatli olmak gerekir. Örneğin insanların alerjisi olabilir veya korkabilirler. Fakat bunların paniğe yol açmasına karşıyız."