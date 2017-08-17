Sağlık Bakanı Demircan: Bayram tatilinin 10 güne çıkarılması nedeniyle ek tedbirler alacağız

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık hizmetinin 7-24 saat anlayışıyla sürdürüldüğüne işaret ederek, bayram tatili süresince sağlık sektöründe aksama olmaması için alınacak önlemlerle ilgili hazırlıkların sürdüğünü vurguladı.



Tatil yörelerinde yaşanacak nüfus yoğunluğunu da dikkate alarak hazırlıkları sürdürdüklerini belirten Bakan Demircan, "Vatandaşımızın yoğun olduğu yerlerde ek önlemler alınacak. Sağlık hizmeti her zaman en etkin şekilde verilmeye devam edilecek" diye konuştu.



Bayram tatilinde sağlık çalışanlarının izinleriyle ilgili de düzenlemeler olacağını, tüm hastanelerde ve acil servislerde buna uygun düzenlemeler yapılacağını aktaran Demircan, şunları söyledi:



"Bayram tatilinin 10 güne çıkarılması nedeniyle ilave ek tedbirler alacağız. Sağlık makinesi stop etmez. Tatil süresince vatandaşın sağlık ihtiyacı konusundaki taleplerini karşılayacak konuşlanmayı yapacağız. Bizim bu konuda her zaman tecrübemiz var. Sağlık hizmetleri 7-24 hiç stop etmeden devam eden bir hizmet. Doğumdan ölüme devam eden bir hizmet alanı. Turizm bölgelerinde özellikle acil hizmetlerimiz takviye edilecek. Ambulans hizmetlerimiz takviye edilecek. Biliyorsunuz hem kara hem hava ambulansı hizmeti veriyoruz. Vatandaşımızın elbette ihtiyaç duymasını istemeyiz ama ihtiyaç duyduğunda hemen ulaşmamız lazım. Onun için bayramda ek tedbirler alıyoruz, almak zorundayız."



Vatandaşları kurban ibadetini yerine getirirken yaşanan yaralanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Demircan, kurban kesimi için yerel yönetimlerin sunduğu kasap ve toplu kesim alanlarındaki hizmetlerin tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu.

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