Sosyal medya paylaşımları depresyon teşhisine yardımcı olabilir

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Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre; Chris Danforth, bazı paylaştığımız bilgilerin bizim düşündüğümüzden daha fazlasına dönüşebileceğini kaydediyor: “Gerek internette hayatımızla ilgili olan birçok şey, gerekse cep telefonlarının hayatımızın her aşamasına girmiş olması, davranışlarımızı farkında olmadığımız kadar fazla açığa vurmamıza yol açıyor.”

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Matematikçi ve meslektaşı Peter Dodds insanların Instagram fotoğraflarını analiz edebilmek için bazı araçlar geliştirmiş.Danforth bu yöntemleri şöyle sıralıyor: “Depresyon teşhisi konulan insanların fotoğraflarının daha karanlık, daha mavi ve daha gri olduğunu bulduk. Eğer filtre kullanmayı seçiyorlarsa siyah ve beyazı tercih ediyorlar. Bunu diğerlerinden daha sık kullanmayı tercih ediyorlar.”Orijinal fotoğraflardaki canlı renklerin gri ve mavi filtreden geçirilmesi depresif izlenim veriyor.Danforth’a göre bu, doktorunuzu sizin duygusal anlamda sorunlar yaşadığınız konusunda uyaran bir uygulama oluşturulmasına kadar gidebilir.Özel hayatın mahremiyeti konusundaki endişeye de dikkat çeken Danforth, makinelerin insanların akıl sağlığı konusunda hüküm verebilmesi için daha fazla araştırmaya gerek duyulduğunu kaydediyor.