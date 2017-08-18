Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Yener, 2012-2017 yılları arası yapılan çalışmaları değerlendirdi.

İHA'nın haberine göre; İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde yapılan basın toplantısında İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Yener, yaptığı sunumda kanser taramadan kurumlar arası çalışmalara, aile hekimlerinden sportif faaliyetlere kadar yapılan çalışmalarla alakalı bilgi verdi. Bu çalışmaların devam edeceği bilgisi veren Dr. Yener, "Göçmenler için sağlık merkezi kurulacak" dedi.

Dr. Yener şunları söyledi: "İlimizde yeni bir çalışma başlatacağız. Suriyeli misafirlerimiz yoğun bir şekilde hastaneleri kullanmakta mecburen. Bizim Türk vatandaşlarımız da bu kalabalıktan kısmen de olsa biraz huzursuzlar. Bunu önleyici olarak ilimizde iki tane göçmen sağlığı merkezi kuruyoruz. Bir ay içerisinde açacağız inşallah. İçerisinde kadın doğumcu, dahiliyeci, çocukçu ve diğer tüm sağlık ihtiyaçlarının karşılanacağı teknik malzemeler de olan, iki tane tesis şu anda bitme aşamasında. Burada çalışacak olan ebesi, hemşiresi de Suriyeli. Ve hastanelerin bu yükünü alacağız, hastanelerde bu rahatsızlık giderilmiş olacak inşallah. Bir ay içerisinde bu merkezlerimiz tamamlanacak."