Kısır erkeklerde kanser riski daha fazla

Op. Dr. Betül Görgen, Standford Hastanesi Erkek Kısırlığı Bölümü'nde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

KISIR ERKEKLERDE 5,8 YIL SONRA KANSER GELİŞTİ

İHA'nın haberine göre; araştırma kapsamında yaş ortalaması 35,7 olan 2 bin 238 erkek takip edildi. Araştırmacılar bu erkekleri yaklaşık yedi yıl takip ettiler. Kısır erkeklerin 29'unda ortalama 5,8 yıl sonra kanser gelişti. Eğer kanser oranı genel popülasyonla benzer olsaydı sadece 16,7'sında kanser gelişirdi. Oysa kısır erkeklerde kanser gelişme olasılığı 1,7 kat daha fazla oldu.

Daha ileri analizler azospermik erkeklerin genel popülasyona göre üç misli daha fazla kanser tanısı aldıklarını gösterdi. Ayrıca 30 yaşından önce azospermik olan bir erkekte kanser gelişme riski genel popülasyona göre sekiz kat fazla olarak belirlendi. Daha önceki araştırmalar kısır erkeklerde testis kanseri oranının arttığını ortaya koyarken, azospermik erkeklerde beyin, prostat ve melanom gibi farklı kanser türleri de görülüyor.

ÜREME KAPASİTESİ KİŞİNİN GENETİK SAĞLIĞININ DA BİR ÖLÇÜMÜ

Op. Dr. Betül Görgen, azospermi tanısı konmuş erkekler ilerleyen yıllarda kanser taramaları konusunda daha özenli olması gerektiğini dile getirerek, "İnsan genomunda bulunan genlerden yaklaşık dörtte biri üreme konusuyla ilgilidir. Bu nedenle kabaca üreme kapasitesi o kişinin genetik sağlığının da bir ölçümüdür." dedi.