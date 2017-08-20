Halı saha maçı böbrek yetmezliğini ortaya çıkarttı!

Yavuz Korkmaz 30 yaşında, evli, 6 ve 1 yaşında 2 çocuk babası. Sivas’ta yaşayan Korkmaz, devlet memuru olarak görev yapıyor. Yavuz Korkmaz halı sahada top oynarken, topa kafa atması; sol gözünde aşırı sulanmaya, tansiyonunun yükselmesine ve baş ağrısına yol açtı. Birkaç gün sonrasında, baş ağrısı şikâyetiyle uzman hekime başvurdu, yapılan tahliller ve tetkikler sonucunda böbrek yetmezliği olduğunu öğrendi. Alkol ve sigara kullanımı olmayan Korkmaz, düzenli spor yaparak günlük yaşam aktivitelerini destekliyordu. Böbrek yetmezliğine dair hiçbir belirti yaşamayan, herhangi bir durumun kendisini şüphelendirmediğini söyleyen Yavuz Korkmaz, 30 yaşına kadar hastalığından habersiz hayatına devam etti.

Korkmaz Kardeşler, nakil kararı alındıktan sonra bir hastanenin organ nakli merkezine başvurarak incelemeye alındılar. Organ Nakli Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan önderliğinde, 3 gün süren organ nakli hazırlık tetkikleri neticesinde ameliyata engel bir durumları olmadığı görüldü. Bunun üzerine 27 Yaşındaki kardeş Rıdvan Korkmaz’dan alınan böbrek, ağabeyi Yavuz Korkmaz’a başarılı bir operasyonla nakledildi.

BÖBREK NAKLİNDE LAPAROSKOPİK YÖNTEM!



Böbrek nakli operasyonu sonrası açıklama yapan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alp Gürkan, "Yaklaşık 3 saat süren başarılı bir operasyonla böbrek naklini gerçekleştirdik. Vericinin iyileşme sürecini hızlandıran ve yara izinin minimum olmasını hedefleyen Organ Nakli Ekibimiz laparoskopik yöntem ile böbreği almıştır. Bu yöntem sayesinde, daha az ağrı duyup, günlük yaşamına daha çabuk geri dönmektedir. Ayrıca enfeksiyon riski daha azdır ve estetik açıdan da büyük kesiler olmadığı için hastaya avantaj sağlamaktadır. Ameliyat sonrası alıcı ve vericiyi hastanemizde tıbbı kontrolleri için 5 ila 7 gün arası kontrol altında tutuyoruz, daha sonrasında şifa ile taburcu ediyor olacağız.

Ülkemizde binlerce insan organ yetmezliğiyle yaşam mücadelesi veriyor. Maalesef her organın canlı vericisi olamıyor. Kalp, pankreas, akciğer gibi organların sadece kadavra kaynaklı nakli mümkün olabiliyor. Organ yetmezliği din, dil, ırk, cinsiyet tanımayan amansız bir hastalıktır ve mucize tedavisi organ naklidir. Yaşarken bırakabileceğimiz en güzel miras 'organ bağışı'dır’’ açıklamasında bulundu.