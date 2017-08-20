'Nasrettin Hoca' çocuklara hastaneyi sevdirdi

Gaziantep'te, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tercüman olarak görev yapan 50 yaşındaki İhsan Pektaş ve temizlik görevlisi 35 yaşındaki Murat Şahin, gönüllü olarak her hafta çarşamba günleri hasta çocukları mutlu etmek için çaba harcıyor.

"Tatlı çarşamba" adını verdikleri günde, palyaço ve Nasreddin Hoca kostümleri giyen Pektaş ve Şahin, tedavi gören çocukları sevindirmeye çalışıyor.

Sabah mesai saatinde güne başlayarak, hastanedeki bütün çocuk birimlerini gezen Pektaş ve Şahin, çocuklar ve aileler tarafından ilgiyle karşılanıyor. Palyaço ve Nasreddin Hoca'yı gören çocuklar, fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.



"HER HAFTA 'TATLI ÇARŞAMBA' GÜNLERİ PALYAÇO VE NASREDDİN HOCA OLUYORUZ"



Pektaş, çocukları mutlu etmek amacıyla gönüllü olarak palyaçoluk yapmaya başladığını belirtti.

Çocukların kendilerine çok büyük ilgi gösterdiğini aktaran Pektaş, şunları kaydetti: "Hastanenin önerisi üzerine palyaço oldum. Her hafta 'Tatlı çarşamba' günleri palyaço ve Nasreddin Hoca olarak çocukları ziyaret ediyoruz. İnanılmaz bir ilgi var. Oyun parkına girdiğimiz zaman çıkamıyoruz. Fotoğraf çektirmek, oyun oynamak için birbirleriyle yarışıyorlar. Aklımızda olan tek şey, çocukların moral bulması. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Sürekli kendimi yenilemeye çalışıyorum. Makyajımı kendim yapıyorum. Sıcak havalardan dolayı biraz yoruluyoruz ama çocukların sevinci her şeye değer. Çektiğimiz sıkıntı aklımıza gelmiyor. Hastanede Suriyeli çocuklar da var, onlarla da Arapça anlaşıyoruz. Onlar da çok mutlular. Tek farkımız lisan. Aynı duyguları onlar da yaşıyor."



"ARTIK HASTANEYE İSTEYEREK GELİYORLAR"



Murat Şahin de çocukları sevindirmeye çalıştıklarını belirterek, "Hastanede çalışıyorum. 6 ay önce böyle bir proje için gönüllü oldum. Haftanın bir gününü çocuklara ayırıyorum. Nasreddin Hoca kostümleriyle hastaneyi akşama kadar geziyorum. Çocukların gülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Bizi görünce mutlu oluyorlar" ifadesini kullandı.