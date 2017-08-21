Reflü hastalarının yapmaması gerekenler!

Toplumda sıkça görülen bir sağlık sorunu olan gastroözefageal reflünün (Mide asidinin patolojik şekilde mideden yemek borusuna doğru geri kaçışı) yaşam kalitesini olumsuz etkilediği, alınacak basit önlemlerle hastalığın seyrinin yavaşlatılabileceği bildirildi.

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, uzun zaman tedavi edilmeyen reflünün, yemek borusu ve gırtlak kanserinin gelişmesine zemin hazırladığına dikkat çekti.

Mide ve yemek borusu arasında bulunan kasların normalde asit salgısının yukarı doğru gitmesine izin vermediğini kaydeden Gümürdülü, eğer asit kaçağı yemek borusuna kadar geliyorsa hastalığın gastroösefagial reflü (GÖR), boğaza kadar geliyorsa gofaringeal reflü (LFR) olarak adlandırıldığını ifade etti.

"ÇOK SIK GÖRÜLEN BİR HASTALIK"

Reflünün çok sık görülen bir rahatsızlık olduğunu ifade eden Gümürdülü, şöyle devam etti: "Reflüye neden olan faktörleri, midenin fazla asit salgılaması, sigara, alkol kullanımı, fazla yağlı yiyecek tüketimi, mide fıtığı, obezite, mide ile yemek borusu arasındaki kaslardan oluşan kapağın gevşemesi, devamlı sırt üstü yatmak olarak sıralayabiliriz. Yemek borusuna kaçışta, göğüste yanma, hıçkırık, sindirim bozukluğu gibi şikayetlerin yanında bazen de yalancı kalp ağrısı şikayetleri görülebiliyor. Reflü bazen hiçbir belirti de göstermeyebilir."



YAPILMAMASI GEREKENLER

Asit salgısının boğaza kadar yükselmesi halinde boğazda gıcık hissi, kronik öksürük ve ses kısıklığı gibi belirtilerin görülebileceğini dile getiren Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, hastalığın seyrini hafifletecek önerilerde de bulundu.

Gümürdülü, reflünün tedavisinde hastaların, sırt üstü yatmama, midelerini tıka basa doldurarak yemek yememe, uykudan 3 saat önce çay, kahve, alkol, çikolata ve gazlı içeceklerden uzak durmaya özen göstermeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca, sigara içen reflü hastalarının da en kısa zamanda bu alışkanlıktan kurtulmaları gerektiğinin altını çizen Gümürdülü, kilo problemi yaşayan hastaların kilo vermesinin reflünün tedavisinde etkili olduğunu vurguladı.



SİGARA İÇENLERİN TEDAVİSİNDE BAŞARI ORANI DÜŞÜK

Gastroösefagial reflüye neden olan etkenlerin başında sigaranın yer aldığına işaret eden Gümürdülü, vücuttaki defans mekanizmasında, tükürüğün içerisinde bulunan bikarbonat maddesini yüzde 50 azaltan sigaranın, insanların reflü hastalığına yakalanmasında birebir etkisi olduğunu söyledi.

Reflü hastası sigara tiryakilerinin tedavisinde başarı oranının, sigara içmeyenlere göre çok daha düşük olduğunu vurgulayan Gümürdülü, "Sigara içildikten sonra mukozadan emilen nikotin, salgı miktarını azaltarak yemek borusuna kaçan asidin temizlenmesini engeller, yemek borusunun hareketlerini ve yemek borusunun alt ucundaki kapağın fonksiyonlarını bozarak reflüye neden olur" dedi.