Rekor büyüklükteki damar genişliği doktorları şoke etti

Gaziantep'te 68 yaşındaki Meral Çakı'nın aort damarında rekor büyüklükteki genişleme bilim dünyasını şok etti. Kadının 8 yılda 8.5 santimetre çapa ulaşan damarları, 4 saat süren operasyonla değiştirildi.

İHA'nın haberine göre; Gaziantep'te, 6 gün önce göğsünde ağrı, sıkışma gibi rahatsızlıklardan hastaneye müracaat eden Meral Çakı'nın yapılan müdahale ve tetkikleri sonucunda aort damarında tıpta anevrizma olarak ifade edilen 8.5 santimetrelik bir balonlaşma tespit edildi. Damarında rekor düzeyde bir genişleme olduğunu öğrenen kadın büyük bir şok yaşarken, hastanın durumu doktorları da şaşırttı. Patlama riskinin çok büyük olduğu ifade edilen kadın ikna edilerek acilen ameliyata alındı. Hasta kadın, Doç. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan başkanlığında ekiple 4 saat süren başarılı bir operasyonla ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu. 5 gün hastanede tedavi gören Çakı, taburcu edildi.

Taburcu olan Meral Çakı hastaneye gelene kadar rahatsızlığının farkında olmadığını söyleyerek, olayı öğrendiğini çok şaşırdığını ifade etti. Gerekli teşhislerin hemen konulup, müdahale edilmek istenmesi nedeniyle doktorlarına güvendiğini belirten Çakı, gerçekleşen ikinci bir ameliyatla yeniden eski sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Damarlardaki genişlemenin yaklaşık 8 yıllık genişleme olduğunu belirten Doç. Dr. Erdoğan ise, çok ender rastlanan bir durum olması ve yüksek ölüm riski nedeniyle erken müdahale ettiklerini kaydetti.

Ameliyatta yüksek ölüm riskine rağmen hastanın kabul etmesi ile ameliyata alındığını ifade eden Erdoğan, "Damarın yırtılmadan patlamadan 8.5 santimetre uzunluğa ulaşması, çok ender görülen olaydır. Hastamıza durumu anlattık, çok riskli bir ameliyat olduğunu söyledik. Hastamız cesaret göstererek ameliyata girmeyi kabul etti. Meral hanımın 48 kilo olmasına rağmen 8.5 santimetrelik anevrizmanın patlamaması bir şanstı. Ameliyatta ana aort kapağını, kalbi besleyen damarları ve beraberinde beyne giden damarları değiştirdik. Şu an gayet sağlıklı" dedi.



HASTALIK İLE İLGİLİ UYARILAR

Doç. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan hastalık ile ilgili bilgiler vererek uyardı. Erdoğan, "Aort anevrizmaları kalbimizden çıkan vücuda kanın pompalandığı ana damarın genişlemesi ile oluşur. Normal çapı 2.5 - 3 cm olan damardan dakikada ortalama 5 litre kan geçer. Çeşitli nedenlerle (yüksek tansiyon, damar sertliği , bazı bağ dokusu hastalıkları,sigara) ilerleyen yaşlarda sinsice bu damar genişleyebilir. Çoğu zaman bir şikayet vermez ve maalesef bazı hastalarda ilk şikayet damarın ani yırtılması veya rüptürü olur ki bu da hastanın ani hayatını kaybetmesine neden olur. Ancak erken tespit edilen bu balonlaşmaların ameliyat ile tedavisi mümkündür" şeklinde konuştu.



"SİGARADAN KAYNAKLANABİLİR"

Erdoğan, hasta Meral Çakı'nın yoğun bir şekilde sigara içtiğini de hatırlatarak, damarlardaki genişlemenin sigaradan kaynaklanmış olabileceğini de ifade etti. Erdoğan, "Hastamız maalesef ki yoğun sigara içen biri. Sigara içenlerde aort anevrizmaları normal kişilere kıyasla 5-6 kat daha fazla görülür. Anevrizma çapı 5-5.5 santim olduğunda artık hastaya ameliyat olması gerektiğini söyleriz" diye konuştu.



SİNSİCE GENİŞLİYOR

Bir aort atardamarı anevrizması, damar çapının normalinden yüzde 50 daha fazla genişlemesine yol açan bir cins balonlaşması olarak bilinir. Genelde 2.5 santimetre olarak kalpten çıkan aort damarı, anevrizma durumlarında yüzde 50 oranda genişleme ile 4-5 santimetrelik balonlaşma görülebilir. Genişlemenin 5 santimetreye ulaştığı zaman ise patlama ve yırtılma riski ile karşı karşıya kalınabiliyor. Bugüne kadar ise 6-6.5 santimetreden daha fazla genişliği ulaşmış ya da balonlaşmış aort damarının pek duyulmazken, vücudun en büyük damarı olan aortlar, yıllar süren genişlemelerinde hiç belirti vermeden balonlaşarak patlamaya hazır bir bomba gibi insan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit edebiliyor.