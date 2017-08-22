Gençlerin kanını 8 bin dolara satıyorlar!

Yaşlanmayı durdurmak ya da gençleşmek için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. ABD’li Jesse Karmazin, yaşlı insanları gençleştirmek için San Francisco’da “Ambrosia” isimli şirket kurdu.

Gazete Habertükr'ün haberine göre; 16-25 yaş aralığındaki gençlerden 2.5 litre kan alan Karmazin, bu kanları şirketine başvuran yaşlılara naklediyor. Yöntemi şimdiye kadar en az 100 kişiye uygulandı. The Times Gazetesi’ne konuşan Dr. Karmazin, Ambrosia’yı “içeriden yapılan estetik operasyon” olarak nitelendirdi. Ancak kan nakli, biraz tuzlu. Mucizevi kanın bir ünitesi, 8 bin dolar (28 bin lira).

Gençleşmek için kan naklini deneyenler arasında Kuzey Kore’nin eski Devlet Başkanı Kim Il Sung’un da adı geçiyor.

‘ÖLÜMSÜZLÜK’

“Ölümsüzlük” çalışması yaptığını söyleyen Karmazin, tedavinin yaş- lanmanın belirtileri olan dış görünüm, şeker hastalığı, kalp fonksiyonları ve hafıza gibi sorunlara yardımcı olabileceği iddiasında. Tedaviyi deneyen kişilerin daha rahat odaklandıkları, daha iyi göründükleri ve kaslarının güçlendiği belirtiliyor. Gençleşmek için kan naklini deneyenler arasında Kuzey Kore’nin eski Devlet Başkanı Kim Il Sung’un da adı geçiyor. 20’lik kadınlardan alınan kanlarla Kim’in 84 yaşına kadar yaşadığı iddia ediliyor. Kim Kardashian da başkasının kanını değil ama kendi kanını kullanarak benzer bir yöntemi deneyenler arasında. Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Gürsel Turgut, Karmazin’in yönteminin yaşlıları gençleştireceğini söylemenin “ütopik” bir yaklaşım olduğu görüşünde.