Aydın’ın İncirliova İlçesi’ne bağlı İsafakılar Köyü’nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Günay ile Sermin Kaya’nın 2 yaşındaki oğulları Kadir Kaya’ya Adnan Menderes Üniversite Hastanesi’nde epilepsi teşhisi kondu. Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberine göre; Kadir’in geçirdiği epilepsi krizlerinin sıklığından şüphelenen aile bir kez daha hastaneye götürdükleri oğullarının beyninde, kalbinde ve gözünde tümör olduğunu öğrendi. Üniversite hastanesindeki pediatri doktorundan tümörün yayıldığını ve riskli olduğu için ameliyat yapılmayacağını öğrenen aile Ege Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu ama aldıkları yanıt aynı oldu.

KRİZİ ATLATMAK İÇİN 8 İLAÇ KULLANIYOR

Çocuğunun epilepsi krizlerini azaltmak için 8 ilaç kullandığını belirten baba Günay Kaya, “Doktorlar oğlumun doğuştan epilepsi hastası olduğunu söylediler. Sonrasında ise beyninde, kalbinde ve gözünde tümör olduğu belirlendi. Doktorlar çok riskli olduğu için ameliyata yanaşmadı. Bizim isteğimiz 3. kez farklı bir doktora gitmek ve tedavi için başka bir şansımız var mı onu öğrenmek” diye HABERTÜRK’e anlatmıştı. HABERTÜRK’ün gündeme getirdiği olayın ardından ‘Devletin şefkatli eli’ minik Kadir’e uzandı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın talimatıyla minik Kadir, Aydın’dan Ankara’ya getirilerek Dışkapı Çocuk Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Baba Günay Kaya, desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a teşekkür etti. Kaya, “Çocuğumuz emin ellerde. Umarım burada kısa sürede sağlığına kavuşur” ifadelerini kullandı.