Kurban Bayramı’nda dengeli beslenmek isteyenler için özel tarifler

Kurban Bayramı’nda et yemeklerinin tüketimi artıyor. Özellikle kurban etlerinin taze tüketimi hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Sabri Ülker Vakfı, pişirme tekniklerinden, porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gereken pek çok nokta olduğuna dikkat çekiyor. Kurban etlerinin kesildikten hemen sonra, hatta sabah kahvaltısında tüketmenin bayramda en sık yapılan yanlışlardan biri olduğunu ve kurban etinin, kesimden sonra en az 12-24 saat bekletilerek tüketilmesi gerektiği belirtiliyor. Kurban etleri pişirilirken kızartma ya da mangal yerine yağsız tava, fırın ya da sulu pişirme teknikleri kullanılmasının daha sağlıklı olduğuna dikkat çekiliyor. İyi ve doğru yöntemlerle pişirilmiş kurban etlerinin yeşil salata, diğer koyu yeşil yapraklı sebzeler, yoğurt, tuzsuz veya az tuzlu ayran ve kefirle tüketilmesi öneriliyor.

Sabri Ülker Vakfı’nın Yemekte Denge Projesi, çocukların erken yaşlardan itibaren beslenme eğitimi almasını, dengeli beslenme alışkanlığı kazanmasını sağlamak için önemli adımlar atıyor. Bu projenin önemli bir kaynağı olan Yemekte Denge Mutfağı, özel tarifleriyle sağlıklı gelecek nesiller oluşturulmasına katkıda bulunurken ebeveynlere de beslenme konusunda bilinç kazandırıyor. Yemekte Denge Mutfağı, Kurban Bayramı’nda daha sağlıklı beslenmek isteyenler için özel tariflere yer veriyor.



Kavurmalı Yumurta- 3 kişilik



Malzemeler

100 gram kavurma

2 adet yumurta

Hazırlanışı



Kavurmaları küçük parçalara ayırarak, sahanda pişirin. Kavurma parçaları yağını bırakana kadar karıştırın. Ardından yumurtayı yıkayın ve kavurmaların ortasına sarısı dağılmayacak şekilde dikkatlice ekleyin. Sahanın kapağını kapatarak yumurtanın beyazı iyice pişene kadar kısık ateşte pişirin. Sıcak olarak servis edin.



Enerji ve besin öğesi içeriği



(1 Porsiyonda)



Enerji 143,3 kkal



Karbonhidrat 0,2 g



Protein 10,6 g



Yağ 11,2 g



Kavurmalı Pilav-6 kişilik



Malzemeler



200 gram kavurma



1 yemek kaşığı arpa şehriye



1 su bardağı pirinç



2 su bardağı et suyu



2 yemek kaşığı ayçiçek yağı





Hazırlanışı



Pirinçleri bol suda yıkayın. Kaynayan et suyuna ayçiçek yağı ekleyin. Ardından arpa şehriye ve pirinci ekleyin. Birkaç kez karıştırıp pilavın et suyunu çekmesini bekleyin. Bu sırada, kavurmayı küçük küpler halinde kesin ve bir sahanda pişirin. Demlenen pilavı tabağa alın ve üstüne kavurma ekleyerek servis edin.



Enerji ve besin öğesi içeriği



1 Porsiyonda



Enerji 167,3 kkal



Karbonhidrat 14,9 g



Protein 8,4 g



Yağ 8,2 g