İnsanlar ‘uzaktan kumanda’ edilebilecek!

Amerikalı bilim insanları, laboratuvar farelerinin beyinlerine özel parçalar yerleştirerek, hareketlerini kontrol altına aldıklarını açıkladı. Buffalo Üniversitesi’nden Arnd Pralle liderliğindeki bir ekip, önce farelerin beynindeki hareket kontrol merkezinde yer alan belirli nöronlara DNA dizeleri ve nanopartiküller yerleştirdi. Elektromanyetik dalgalalarla ısıtılan partiküller, el ve kolların hareketini yöneten nöronları da ısıtarak harekete geçirdi. Komutları uygularken farenin uzuvlarının kontrolünü tamamen yitirdiği tespit edildi. Çalışmanın beynin fonksiyonları ve yapısına ilişkin yeni araştırmalara ışık tutması bekleniyor.

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