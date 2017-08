Obezite ameliyatı geçirenler kurban etini nasıl yemeli?

Uzman Diyetisyen Nazlı Acar, obezite ameliyatı geçirenlerin sağlığından olmadan eti nasıl tüketmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi: “Kurban bayramında olası hazımsızlık şikayetleri için kesilmiş hayvanın eti hemen tüketilmemelidir. Geleneksel olarak kurban eti kesildikten sonra hemen kavurtulup sabah kahvaltısında ya da en geç öğle yemeğinde yerini bulur. Bu geleneksel uygulama aslında yanlıştır. Hayvan kesildikten sonra et bir süre dinlendirilmeli, ölüm katılığı geçtikten sonra tüketilmelidir. Hemen tüketilen etin sindirilmesi güç olur.

ETİ 24 SAAT BEKLETİN

Bayram tatilinizi hazımsızlık, uykusuzluk şikayetleriyle geçirmemeniz için kurban etinizi en erken 24 saat sonra tüketmelisiniz. Etinizi tüketirken hayvanın iç yağları ile kavurma işlemi yerine sebzelerle ya da domatesin bol olduğu bu ayda domates ile sotelenerek tercih edebilirsiniz.

Peki kurban bayramında her öğünde et tüketebilir miyiz?

ET YERİNE KLASİK TÜRK KAHVALTISI

Obezite ameliyatı sonrasında her zaman belirttiğimiz ‘ilk lokma protein, son lokma protein’ ilkesine bağlı kalarak her öğününüzde proteinlere yer vermeniz uygun olacaktır. Fakat sabah kahvaltısında etin tercih edilmesi sindirimin uzun sürmesi açısından biraz keyifsiz olabilmektedir. O nedenle kahvaltınızı klasik Türk kahvaltısı gibi (Peynir, zeytin, tam tahıllı ekmek, söğüş…) tercih etmeniz sizin için iyi bir alternatif olacaktır.

ÖĞLE VE AKŞAM SOTELEYEREK TÜKETİN

Öğle ve akşam yemeklerinizde ana yemek olarak etinizi soteleyerek tüketebilirsiniz. Et sotenizi bol yeşil salata ile daha leziz ve daha lifli hale getirebilirsiniz.

ÇAYI 40 DAKİKA SONRA İÇİN

Et ürünleri önemli mineraller içermektedir. Özelikle kırmızı etin demir içeriği siz obezite cerrahisi hastaları için oldukça kıymetlidir. Minerallerin emilimini azaltmamak ve katı-sıvı ayrımını göz önünde bulundurarak öğle ve akşam yemeğinizden sonra hemen çay içmemeli, mümkünse 40 dakika sonra içmelisiniz.

SAĞLIK SORUNU OLANLAR BİR ÖĞÜN ET YEMELİ

Kalp hastaları, yüksek tansiyonu ve yüksek kolestrolü olan hastaların et porsiyonlarına dikkat etmeleri son derece önemlidir. Günde sadece bir öğünde (Özellikle öğle öğününde) etli bir menü tercih etmeleri ve tercihen de sağlıklı pişirme teknikleri ile yapılmış eti tüketiyor olmaları olası sağlık problemleri riskini azaltacaktır.”