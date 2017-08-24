Beyaz dut, boğaz ağrısı ve öksürüye iyi geliyor

DHA'nın haberine göre, yüksek oranda protein içeren dut unu bebek mamalarına, sporcu besin takviyelerine, evde yapılan kek, börek ve poğaçalara katılarak besin değerleri artırılıyor.

Beyaz dut ve beyaz dut kurusu, beyaz dut yaprağı ve bu yaprağın ununun bebek mamalarına, sporcu besin takviyelerine, evde yapılan kek, börek ve poğaçaya katılarak yiyeceklere protein, vitamin, mineral, antioksidan, karbonhidrat, yağ, lif gibi birçok fayda sağladığını söyleyen Tijen Ziyal, "Özellikle dut ve dut ağacına dadanan bir zararlı olmadığı için dut ağacı ilaçlanmaz. Yüzde 100 organik olması sebebiyle rahatlıkla tüketilmesini ve enerji verici olması açısından duta, protein değeri ve antioksidan olması sebebiyle de yaprağına önem veriyoruz. 5 bin yıldır keşfedilmeyi bekleyen, hak ettiği değeri görmeyen beyaz dut mucizesini herkesin kullanmasını öneriyorum" dedi.

ÇİN'DE, HİNDİSTAN'DA YAPRAKLARI BOĞAZ AĞRISI VE ÖKSÜRÜĞE İYİ GELDİĞİ İÇİN KULLANILIYOR

Beyaz dutun, Türklerin Orta Asya'dan getirerek dünyaya tanıttığı bir meyve olduğunu söyleyen Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Fitoterapi Merkezi Başkanı Prof Dr. Murat Kartal, "Hem meyvesi hem yaprakları binlerce yıldır kullanılıyor. Özellikle Türklerin Orta Asya'dan getirdiği bir bitki. Aslında Türklerin dünyaya tanıttığı bir meyve. Meyvesini, pekmezini biliyoruz kullanıyoruz ama yapraklarında da çok fazla şifa var. Özellikle Çin'de, Hindistan'da yaprakları boğaz ağrısına, boğaz enflamasyonuna ve öksürük giderici olarak kullanılıyor. Bu yüzden biz de Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi olarak hem yapraktan hem meyveden bir takım özütler elde ettik. Bu özütlerden de bir takım ürünler geliştirdik. Bir takım bileşiklerle beraber pastil ve şurubunu yaptık. Ayrıca yaprağı özellikle yemek sonrası oluşan hiperglisemiye destek oluyor, iyi geliyor. Bu amaçla da kullanılabiliyor. Yaprak çayı tüketilebilir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirici olarak antioksidan değeri çok yüksek. Yemeklerden önce günde 3 defa tüketilmesi mümkün" diye konuştu.

SÜPER BESİN: DUT

Dutun süper besin olarak da bilindiğini söyleyen Prof Dr. Murat Kartal, "Dut meyvesi süper besin olarak biliniyor. Vitamin, mineral, antioksidan, protein, karbonhidrat, yağ, lif gibi birçok elementi bünyesinde barındırıyor" dedi.

Dut ununun nerelerde kullanılabileceğini de aktaran Prof Dr. Kartal, şöyle konuştu:

"Çocukların günlük beslenmesine bu meyvenin kurusunu koymak onların gün içerisindeki enerji ihtiyaçlarını karşılaması açısından önemli. Yine bebeklerin mamalarında bunu katkı maddesi olarak kullanmak gerekiyor. İpek böceği ipeğini bu yapraklardan oluşturuyor. Çünkü çok yüksek oranda protein taşıyor. Vejetaryenlerin protein ihtiyaçlarını karşılamak için yaprak tozunu gıdalarında kullanması mümkün. Dolayısıyla dut hem yaprağıyla hem meyvesiyle kullanılacak bir ürün. Bundan da birçok farklı ürünü Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi olarak geliştiriyoruz. Bu, Tijen Hanımın bir fikri. Tijen Hanım dut meyvesinin besleyici değerinin gıdalarda kullanılmasıyla ilgili bir takım çalışmalar yaparak kekte, pastada, çöreklerde kullanarak farklı gıdalar oluşturmuş. Dolayısıyla çok da lezzetli ve besleyici oluyor. İnsanların daha doğal beslenmesi açısından dut ununu kullanmaları pasta ve börekleri yaparken önemli diye düşünüyorum."

"BAYRAM GELİYOR, TATLIDAN SONRA DUT YAPRAĞI ÇAYI TÜKETİN"

Prof Dr. Kartal, "Bayram geliyor. Çok fazla tatlı tükettikten sonra şekerin fırlamaması açısından yemeklerden önce dut yaprak çayı tüketilebilir" tavsiyesinde de bulundu.

"DUT YAPRAĞI UNUYLA ŞEKER KOYMADAN KEK YAPILABİLİR"

Mutfak Şefi Çiğdem Şahin ise "Dut unundan birçok farklı ürün elde edilebiliyor. Özellikle mutfaklarda bebek mamalarında ve sporcu besin takviyesi olarak birçok farklı alanda kullanılabilir. Ev hanımları pasta, kek, börek tarzı ürünlerde kullanabilir. Diğer undan farklı olmasının sebebi içerisine hiçbir şekilde rafine şeker koymadan da kullanabilirsiniz. Zaten kendisi doğal meyve şekeri olan bir ürün. Kıvamı konusunda da dokusu normal kullanılan un kadar süngerimsi olmayabilir. Kek biraz daha sert düşebilir. Ama sağlık için feragat etmek gerekiyor. Özellikle bebek ve çocuk sahibi insanlar, aktif spor yapan insanlar ve yaşlı insanlar yoğurtla karıştırarak, salatalara koyarak ve diğer besin maddelerinde de rahatlıkla ununu ve yaprağını kullanabilirler" diye konuştu.