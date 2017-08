Mersin Şehir Hastanesi 6 ayda 1 milyon hastaya şifa dağıttı

2017 yılı Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan ve Türkiye’de Kamu-Özel işbirliği modelinin ilk örneği olan Mersin Şehir Hastanesi, 6 ayda 1 milyon kişiye sağlık hizmeti verdi. Toplam ameliyat sayısı 28 bin 907’ye, toplam yatak doluluk oranı yüzde 73,8’e, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 82’ye ulaştı.

Uluslararası alanda hizmet sunabilecek bir kapasiteye, tecrübeli ve nitelikli bir kadroya sahip olan Mersin Şehir Hastanesi, açılışından bu yana toplam 1 milyon kişiye şifa dağıttı. Hastane Yöneticisi Op. Dr. Recep Aydın ile hastane kampüsü yapımı ve klinik destek teknik hizmetlerini üstlenen CCN Sağlık’ın Mersin İşletme Genel Müdürü A. Vahap Doğan, Mersin Şehir Hastanesi’nin 6 aylık hizmet sürecini değerlendiren bir açıklama yaptı.

OP. DR. RECEP AYDIN: “1 MİLYON KİŞİYE SAĞLIK HİZMETİ VERMİŞ OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”



Mersin Şehir Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. Recep Aydın, kısa sürede 1 milyon kişiye sağlık hizmeti vermiş olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şu bilgileri paylaştı: “Türkiye’de Kamu-Özel işbirliği modelinin ilk örneği olan hastanemiz, 4 bin 570 kişilik tıbbi ve idari kadrosuyla Mersin ve çevre illere hizmet veriyor. 420 doktor ile 1250 ebe ve hemşiremiz başta olmak üzere tüm birimlerimizle, en iyi sağlık hizmetini 7/24 aynı nitelikte sunma hedefiyle şifa dağıtıyoruz”.



YENİ HİZMET ÜNİTELERİNİN AÇILIŞ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR



Mersin Şehir Hastanesi’nin kısa sürede tercih edilen bir sağlık kompleksi olduğuna da dikkat çeken Aydın, ilk 6 ayda, toplam ameliyat sayısının 28 bin 907 olduğunu, toplam yatak doluluk oranının yüzde 73,8, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 82 olarak gerçekleştiğini belirtti. Op. Dr. Recep Aydın açıklamasında; “Mevcut hizmet birimlerimize ek olarak yeni hizmet ünitelerimizin açılış hazırlıklarını sürdürüyoruz. En kısa zamanda Tüp Bebek Merkezi, Hiperbarik Oksijen Merkezi, Kemik İliği Merkezi ve Transplantasyon ünitesi ile de hastalarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.



“HASTANE, HASTALARININ KONFORLU BİR SAĞLIK HİZMETİ ALMASINA YÖNELİK PLANLANDI”



Hastane kampüsü yapımı ve klinik destek teknik hizmetlerini üstlenen CCN Sağlık’ın Mersin İşletme Genel Müdürü A. Vahap Doğan da yaptığı açıklamada şunları söyledi: “CCN Sağlık olarak, Mersin Şehir Hastanesi’nde mükemmel hizmet süreçlerini sağlayabilmek adına klinik, destek ve teknik hizmetler alanlarında toplam 19 şirket ve 2200 personel ile hasta ve yakınlarına hizmet veriyoruz. Grup şirketimiz CCN İnşaat tarafından akıllı bina mimarisi ile inşa edilen hastanede, mekanik altyapısıyla yeni teknolojilere uyumlu otomasyon sistemi kullanılıyor. Mimarisindeki tüm bu özellikler, hastalarının konforlu bir sağlık hizmeti almasına yönelik olarak planlandı. Her biri otel odası konforunda; 1300 yatak kapasiteli ve 800 hasta odası bulunan hastanemizde; suit, VİP ve standart oda konseptleri ile 210 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Hastanemizde, tüm tetkik sonuçlarının bilgisayar ortamında görüntülenerek arşivlenebildiği PACS sistemi kullanılıyor. Kurumumuza başvuran tüm hastalar, gereksinim duydukları tüm sağlık hizmetlerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Hastanemiz günlük ortalama 8 bin ayakta, 1.100 yatan hastaya hizmet veren ve günde 24 bin kişinin ziyaret ettiği bir tedavi merkezi konumunda.”



“KALİTELİ BİR TEDAVİ SÜRECİ ANCAK DOĞRU, NET VE KALİTELİ TANI SİSTEMLERİ İLE MÜMKÜN”



Kaliteli bir tedavi sürecinin ancak doğru, net ve kaliteli tanı sistemleri ile mümkün olabileceğini söyleyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu amaçla hastanemizin radyoloji ve laboratuvar hizmetleri, günümüzde hızla gelişen teknolojiler ve yeni testler model alınarak tasarlandı. Laboratuvarlarımızda kullandığımız ileri teknolojiye sahip cihazlar ile çok sayıda paratestin aynı anda yüzlerce örnekte çalışılabilmesi tedavi süreçlerinde hekimlerimize hız kazandırıyor. Radyoloji ünitemizde tıbbi teknolojinin gelişmiş örneklerinin yanı sıra; deneyimli, uzman ve akademik hekim kadromuz ile teknisyenlerimiz hastalarımıza günün her saatinde kesintisiz hizmet sunuyor. Teknolojik gelişmeleri izliyor, altyapımızı sürekli güncelleyerek, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve verimliliğini arttırmak üzere gerekli müdahaleleri düzenli bir program çerçevesinde yapıyoruz. Kabul görmüş uluslararası standartları, yöntem ve uygulamaları ülkemize getirmeyi, sağlık sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi ve her zaman farklılık yaratacak yeniliklerle öncü ve örnek olmayı hedefliyoruz. Bir diğer amacımız da sağlık bilimleri alanında akademik bir kurum olmak ve bu deneyimlerle topluma daha iyi sağlık hizmeti sunulması amacıyla sağlık politikalarının ve sistemlerinin oluşturulması sürecinde ülkemizin hizmetinde olmak. Tedavi hizmetlerinde olduğu gibi, sağlığın korunması alanında yaratacağımız iş modelleriyle de bölgemizde öncü ve örnek olacağız”.