"Temizlik yaparken bu maddeleri karıştırmak ölümcül olabilir"

Kağıthane Belediyesi, bayram dolayısıyla evlerde yapılacak temizlik öncesi farkındalık yaratmak adına "Temizlik Ürünlerinin Doğru Kullanımı" başlıklı bir seminer gerçekleştirdi. Seminerde konuşan uzmanlar özellikle yağ, pas ve kireç çözücü ürünlerin çamaşır suyu ile karıştırılmasının ölümcül olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

DHA'nın haberine göre; Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu'nda vatandaşlar için ücretsiz olarak gerçekleştirilen seminerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan ile İstanbul Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Boz vatandaşları bilgilendirdi.

"TEMİZLİK ÜRÜNLERİ BİRBİRLERİYLE KARIŞTIRILMAMALI"

Temizlik ürünlerinin sebep olduğu ölümlü kazaların son yıllarda artmasına dikkat çeken Meral Karaaslan, temizlik yaparken kadınların düştüğü hataları da dile getirdi. Ürünlerin birbirine karıştırılmasının ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirten Karaaslan, "Türk hanımlarımızın titizliği malum, bu yüzden evlerimiz daha temiz olsun diye maalesef yağ, pas ve kireç çözücü ürünler çamaşır suyuyla karıştırarak hata yapıyorlar. Bu karışımlardan sonra zehirli gazlar ortaya çıkıyor, bu da zehirlenme, yanık ve ölümlere yol açıyor. Ortaya çıkan zehrin dünya literatüründe başka bir örneği yok. Lütfen temizlik ürünlerini birbirleriyle karıştırmayalım" dedi.

"TEMİZLİK ÜRÜNÜ ALIRKEN MUTLAKA ETİKETLERİNİ OKUMALIYIZ"



Uygun etiketlerin nasıl olması gerektiği ile ilgili de bilgi veren Karaaslan, "Ürünü alırken öncelikle etiketlerini incelememiz gerekiyor. Etiketlerin üzerinde ne gibi sonuçlara yol açabileceği yazıyor, bunun dışında çocuğumuz için alerjen madde barındırıp barındırmadığını da görme şansımız oluyor. Tüketicilerimiz ürünü kullanmadan önce bunları etiketten okuyarak bilmelidir. Özellikle tuz ruhu, kireç çözücü ve lavabo açıcı gibi ürünleri kullanırken çok daha fazla dikkat etmeliyiz. Kullanırken eldiven gerekirse maske giymeli, gıda ürünlerinden uzak tutmalı ve başka maddeler ile karıştırmadan kullanmalıyız" diye konuştu.



"GÜVENİLİR MARKALARI TERCİH EDİN"

Prof. Dr. İsmail Boz ise özellikle bayram öncesi yapılacak olan temizliklere dikkat çekti. Boz şöyle konuştu: "Türk kadınlarımız bayram öncesinde büyük bir temizlik kampanyası başlatırlar. Burada en önemli şeylerden bir tanesi kullandıkları ürünleri merdiven altı ve açık ürünlerden seçmemeleri. Alışverişlerini yaparken güvenilir markaları uzun sürelerdir raflarda gördükleri markaları tercih etmeliler. Çünkü bu ürünlerde temizliği yapan aktif madde oranlarının etiketlerde yazan miktarlarda olduğu garanti edilmiştir ama merdiven altı ürünlerde farklı üreticiler kafalarına göre yasalara uymadan üretim yaptıkları için bu ürünlerden alınan fayda etiketli ürünlerden alınan faydaya göre çok daha düşük olmaktadır. Fiyat olarak bunlar belki daha ucuz ürünler ancak tüketicilerin verdikleri para ile temizlik malzemesi almadıklarını rahatlıkla söyleyebilirim."



"TEMİZLİK ÜRÜNLERİ BİRER KİMYASAL SİLAHTIR"

Temizlik maddelerinin sanıldığı kadar masum olmadığını da belirten Prof. Dr. Boz, "Bunların hepsi aslında kimyasal silahlardır. Kullanırken herkese dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Bu ürünler güzel renkler ve güzel kokular ile albenisi artsın diye bir sürü kimyasal işlemden geçiriliyor. Bu ürünleri çocuklarımızdan uzak tutmak çok önemli, çocuklar bu ürünleri normal bir içecek sanarak içebiliyor, ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Semineri takip eden ve üç çocuk annesi olduğunu belirten Zeynep Usta ise; "Buraya temizlik yaparken yaptığımız yanlışlar var mı diye öğrenmek için geldim. İki tane çocuğum var onları da düşünmek zorundayım. Onun için daha dikkatli olmak zorundayım" ifadelerinde bulundu.

"AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK"

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da semineri vatandaşlar ile birlikte takip etti. Bayram öncesi yapılacak olan temizliğe dikkat çeken Başkan Fazlı Kılıç, "Kurban Bayramı öncesinde herkesin dikkati temizlik üzerine odaklanmış durumda. Bu temizliği yaparken de ürünlerin doğru kullanılması çok önemli. Biz de bu anlamda bayram öncesi bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yıl içinde de özellikle çocuklarımızı tiyatro oyunları ile bilmedikleri şeyleri yiyip içmemeleri konusunda uyararak eğitiyoruz" dedi.