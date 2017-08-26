Uzun bayram tatiline itiraz var! ‘Devlet hastanelerinde hastalar tatil mağduru’

Bayram tatilinin 10 güne uzatılması kamu çalışanlarında memnuniyet yaratıp yurtiçi turizm sektörünün hareketlenmesine katkı sağlayacak olsa da akla gelmeyen sıkıntılara neden olabiliyor. Gazete Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; bu durumun özellikle sağlık kurumlarında ciddi ve geri dönüşü olmayan problemlere yol açtığı belirtiliyor. Devlet hastanelerinde çalışan bir grup doktor ve hemşire bu tür uzun tatillerde yeterli sağlık hizmeti alamayan, tedavileri geciken hastalar adına, görev yaptıkları hastanelerin uzun tatillerin dışında tutulmasını istiyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, “Resmi tatillerde devlet hastanelerinde poliklinik hizmetleri verilmiyor. Bunun yanında toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, verem savaş birimleri, halk sağlığı laboratuvarları gibi gündüz açık olan birinci basamak sağlık kuruluşları da kapalı oluyor. Durum üniversite hastanelerinde de farklı değil” diyor. İkizceli’ye göre sıkıntı tam bu noktada başlıyor. Türkiye genelinde tüm acil servisler 7/24 hizmet verse de bayramlarda bu servisler de tam kapasite ile çalışmadığı için nöbetçi sağlık personeli ihtiyaca hiçbir şekilde yanıt veremiyor.

ACİL DIŞINDA BAŞVURULACAK KURUM YOK

Bayram tatili boyunca acil olmayan hastaların başvurabileceği bir devlet kurumu olmadığını belirten Prof. Dr. İbrahim İkizceli, şunları söyledi: “İlacı biten hastalar, kronik şikâyeti olanlar, kontrole gelmesi gerekenler, tetkik edilenler, tedavileri düzenlenme aşamasında olanlar, hayati tehlike oluşturmayan basit şikâyetleri bulunanlar, tetkik ve tedavileri için özel uzmanlık dalı hekimlerine ihtiyaç duyanlar uzun tatil dönemlerinde bu ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bayramlarda artan trafik kazaları, çocuklarda düşmeler, Kurban Bayramı’nda sık karşılaşılan kesi vakaları, Ramazan Bayramı’nda şeker komaları ve kalp krizi gibi acil durumlarda belirgin artış olduğunu da yaptığımız araştırmada göstermiştik. Tatillerin uzatılması sağlık kurumları için uygun değildir. İlle de uzatılması gerekiyorsa hastanelerin poliklinik, servis, görüntüleme ve laboratuvar birimlerinin tam kapasite olmasa bile çalışır durumda tutulması gereklidir.”