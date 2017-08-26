Rich Piana hayatını mı kaybetti?

Ünlü vücut geliştirmeci Rich Piana’nın hayatını kaybettiği iddia edildi. Piana iki hafta önce, vücut geliştirme ilaçlarını kullandıktan sonra Florida’daki evinde hareketsiz bir şekilde yatarken bulunmuştu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; vücut geliştirme için kullanılan ilaçlar nedeniyle komaya girdiği ifade edilen 46 yaşındaki sporcunun hayatını kaybettiği iddia ediliyor. İddiayı ortaya atan ise sporcunun eski eşi. Ancak sosyal medyayı çalkalayan iddia henüz doğrulanmadı. Piana’nın yıllardır vücut geliştirmecilerin kullandığı ‘anabolik steroid’ isimli maddeyi çok fazla kullandığı ve bu konuda sorunlar yaşadığı belirtilmişti.

Rich Piana