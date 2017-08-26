Sağlıklı dişler için öneriler

Sindirim sistemimizin başlangıcını oluşturan ağız boşluğunun, genel beden sağlığımızın korunmasında önemli görevleri bulunuyor. Ağız sağlığının bozulması sadece dişleri etkilemeyip sindirim sistemimizde, kalp, böbrek ve eklemlerimizde ciddi sağlık sorunları oluşturuyor. Diş ve diş eti hastalıkları ülkemizde ve dünyada en önemli sağlık sorunlarının başında gelmekle birlikte yaşamı doğrudan tehdit etmediği için gereken önem verilemiyor.

Diş Hekimi Burcu Ata Erinç, ağız ve diş sağlığını korumanın 9 yoluna dikkat çekiyor;

1- Diş fırçalamaya bebeğin ilk dişleri çıktığı andan itibaren (6-8 aylık) başlanmalı

Bu dişler geçici-süt dişleri olsa da bebeğin diş sağlığı ve ağız bakımı alışkanlığı açısından önemi ihmal edilmemelidir. diş çürüklerinin beslenmeyi ve dil gelişimini etkileyerek yeni çıkacak daimi dişler için sağlıklı ortam oluşturmayıp dişlerin çapraşık çıkmasına neden olacağı unutulmamalıdır.

2- Sağlıklı bir ağız için diş ipi kullanılmalı

Diş fırçası dişlerin üzerinde biriken bakteri plağını temizlemekte fakat fırçanın ulaşamadığı diş aralarında plak birikimi devam etmektedir. Etkin bir ağız temizliği için diş ipi kullanımı kalan bu yiyecek artıklarını temizlememizde yardımcı olmaktadır.

3- Doğru diş fırçalama tekniği sayesinde etkin bir temizlik

Her dişin ön yüzeyi, yemekleri çiğnediğimiz üst yüzeyi ve ağız içine bakan iç yüzeyleri fırçalanmalı, fırçalama işlemi fırça kılları diş ve diş eti birleşimine temas ettirilerek yuvarlak hareketlerle gerçekleştirilmelidir.

4- Dilinizin arka kısmını fırçalayın

Kötü ağız kokularının nedeni dilin arkasında biriken bakteri topluluğudur. Diş fırçalama sonrası kişi özel dil fırçası veya kendi fırçası ile dilini en arka bölümden ön uca doğru süpürür gibi fırçalamalıdır.

5- Ağız içindeki bazı bakteriler sistematik bir rahatsızlığınız olduğunu gösterebilir

Birçok sistemik hastalık ağız mukozasında, üst veya alt çenede belirti verir. Bunlar ağız içi kanamalar, ülserasyonlar, inatçı ağız içi geçmeyen yaralar, dental ve diş eti dokularında değişiklikler şeklinde ortaya çıkabilir. Bu nedenle rutin diş hekimi kontrolleri aksatılmamalıdır.

6- Kalp hastaları dikkatli olmalı!

Bu hastalara; diş çekimi ve implant gibi cerrahi işlemlerde kanama problemleri veya enfeksiyon açısından risk taşımaları nedeniyle doktorları ile görüşerek ilaç değişikliğine gidilmesi, koruyucu antibiyotik uygulanması ve tedavilerinin hastane şartları altında yapılması önerilmektedir.

7- Eksik dişler derhal tamamlanmalı

Eksik dişler estetik kaybı, yeme fonksiyon kayıpları, çene deformasyonları, eklem ağrıları gibi olumsuz durumlar oluşturmaktadır. Günümüzde eksik diş yerine uygulanabilecek en sağlıklı alternatif diş implantlarıdır.

8- Hamilelikte bakıma önem verilmeli

Hamilelik öncesi, kişide var olan diş ve diş eti problemleri mutlaka giderilmeli, hamilelik esnasında ise gerekli bakımlar yapılıp anne bebek diş sağlığı korunmalıdır.

9- Yılda iki kez diş hekimine gidilmeli

Bu, daha başlangıç seviyesinde olan çürüklerin ve diş eti hastalıklarının erken saptanmasını ve tedavinin diş ağrısı çekmeden daha basit işlemlerle gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.