Bisiklet sürme rehberi
SAĞLIK

Çocuklar için 5 adımda bisiklet sürme rehberi

Çocuğunuz büyüdü ve destekli bisikletten sıkıldı. Artık iki tekerlekli bisikletle özgürce dolaşmak, istediği yere hızlıca gitmek istiyor. Ancak birkaç denemeden sonra düşme korkusu nedeniyle pes ediyorsa ona birkaç basit adımla bisiklet sürmeyi öğretebilirsiniz

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:29:04 Güncelleme: 10:44:07

Bisiklet sürmeyi nasıl öğrendiğinizi hatırlıyor musunuz? Ben şanslıydım çabuk öğrendim ama kardeşim düşe kalka... Akif Yaşam Derneği ve ETİ çocukların daha kolay bedal çevirebilmesi için bir işbirliği yaptı.

HT Cumartesi'den Arda Aşık'ın haberine göre; Sarı Bisiklet Sosyal Sorumluluk Projesi’nin 4’üncü yılnda kapsamında geçtiğimiz hafta Maltepe’de bulunan Nezahat Aslan Ekşioğlu İlkokulu’nun bahçesindeki eğitim parkurunda çocuklar ilk pedallarını çevirdi. İşte Eğitmen Özlem Oktay’ın çocuklara bisiklet sürmeyi öğretme tüyoları:

1) Bisikletin eğlenceli olduğu kadar faydalı olduğunu da söyleyin. Zira bisiklet; kasları güçlendirir, obeziteye karşı faydalı bir egzersizdir. Sosyalleşmeye yardımcı olur ve ulaşım aracı olarak da kullanılabilir.

2) Dirseklik, dizlik ve kaskın öneminden bahsedin.

3) Çocuğa önce bisikletin yanında durarak onu yürütmesini sağlayın. Sonra bisiklete oturur gibi yapıp yürütün.

4) Çocuğunuzun ayaklarının yerden kesilmesine alışması için, tavşan yürüyüşü yaptırın. Yani bisikletle sıçrayarak ilerlemesini sağlayın.

5) Bu adımların sonunda dengesini bulacak. Artık iki tekerlekli bisikletin pedallarını çevirmeye başlayabilir. Tabii dengesini tamamen sağlayana kadar yardım etmeyi bırakmayın.

 
 
 
 
 
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