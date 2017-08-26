Koksaki virüsü nedir? Koksaki virüsü belirtileri nelerdir?

Rusya Dışişleri Bakanlığı, resmi Facebook sayfası üzerinden geçtiğimiz günlerde "Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin verilerine göre, 1 Temmuz ile 21 Ağustos tarihlerini kapsayan dönemde çoğu 10 yaş altı çocuk 36 Rus vatandaşında koksaki virüsüne yakalanma vakası tespit edilmiştir." şeklinde bir paylaşım yaptı. Peki koksaki virüsü nedir?

KOKSAKİ VİRÜSÜ NEDİR?

Koksaki virüsü, tek bir ribonükleik tutamından oluşan bir virüs türüdür. Tarihte ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki Albany de Coxsackie kasabasında rastlanılmıştır.

Koksaki virüsü, sindirim sistemlerinde yaşayıp çoğalmaktadır. Dışkı ile yayılan virüs tiplerinden olan koksaki, hafif soğuk algınlığı semptomlarına neden olurken bazen de ateşli ağır hastalık belirtilerine de yol açabilmektedir.

KOKSAKİ VİRÜSÜNÜN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

Geniş bir düzeyde incelenen koksaki virüsünün neden olduğu belirtiler, kimi zaman hafif bir şekilde, kimi zaman da oldukça şiddetli bir şekilde görülmektedir.

El - ayak - ağız hastalığı: Genelde yaz aylarında ortaya çıkan bu hastalık, küçük salgınlar yaratmaktadır ve bulaşıcıdır. Hafif, orta şiddette ateş ardından ağız içi, yumuşak ve sert damakta ağrılı kızarık yaralar, el ayası ve tabanlarda kızarık döküntüler ile seyreder.

Herpanjina: Ağız tavanında bademciklerde ve yumuşak damaklarda kızarık ülserler ile yüksek ateşile seyreden bir başka koksaki virüs hastalığıdır. Herpes virüsün yaptığı ağız yaraları ile karışır.

Konjonktivit: Gözün ön yüzünü örten konjonktiva denen şeffaf zarın iltihabıdır. Kızarıklık, sulantı, ağrı, göz yaşarması ve bulanık görmeye neden olur.

Son dereec bulaşıcı olan koksaki virüslerinin herhangi bir aşısı yoktur ve kendiliğinden geçer. Koksaki tedavisinde yalnızca ağrı kesici kullanılır.

koksaki virüsü

Koksaki virüsü nedir?

Koksaki virüsü belirtileri