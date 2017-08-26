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SAĞLIK

Denetimler sonucu "güvensiz ürün" sayısı azaldı

Halk sağlığını tehdit eden kozmetik ürünleri mercek altına alan Sağlık Bakanlığının denetimleri, güvensiz ürün sayısını azalttı

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 15:40:17 Güncelleme: 15:51:15 AA

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yapılan kozmetik denetimlerinde, 230 üründen sadece 6'sının "güvensiz" olduğu tespit edildi.

Kurum, Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim Daire Başkanlığının 2017 yılı ikinci çeyreğine (nisan-mayıs-haziran) ait kozmetik denetim sonuçlarını açıkladı.

Denetlenen kozmetik ürünlerine, piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda "teknik düzenlemeye aykırı" ve "güvensiz" olduğu gerekçeleriyle idari yaptırımlar ve para cezaları uygulandı.

Buna göre, denetlenen 230 kozmetik üründen 165'inin teknik düzenlemeye aykırı, 6'sının ise güvensiz olduğu belirlendi.

DENETLENEN ÜRÜNLER ARASINDA BEBEK ŞAMPUANI, YÜZ MASKESİ, TÜY DÖKÜCÜ KREMLER DE VAR

Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile toplam 405 bin 597 lira para cezası uygulanırken, mevzuat çerçevesinde ise 90 bin lira, toplamda ise 495 bin 597 lira ceza uygulandı.

Denetlenen ürünler arasında bebek şampuanları, yüz maskeleri, tüy dökücü spreyler ve kremler yer alıyor.

Yılın ilk çeyreğini kapsayan ocak-şubat-mart aylarındaki 3 aylık denetimlerde ise 759 kozmetik üründen 310'u teknik düzenlemeye aykırı olduğu belirlenirken, 12'si ise güvensiz bulundu. Denetlenen ürünler için toplam 543 bin 947 lira para cezası uygulanmıştı.

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