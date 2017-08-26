Şans Raşit Özinal'ın yüzüne 5'inci seferde güldü

İzmir'de böbrek nakli bekleyen ve 4 kez organ bulunduğu halde tıbbi sorunlardan dolayı ameliyatı yapılamayan serebral palsi hastası Raşit Özinal, 5'inci organ bağışında hayata tutundu.



Doğuştan serebral palsi hastası olan 35 yaşındaki Özinal, 10 yıl önce böbrek hastası olduğunu öğrendi.



Evde ilaç tedavisi alan Raşit Özinal'ın böbrek yetmezliği nedeniyle durumu ağırlaşınca, haftada 3 gün diyaliz ünitesine bağlanması kararlaştırıldı.



Anne Hatice Özinal, yürüyemediği için yıllarca kucağına alarak okula taşıdığı oğlunu, bu kez de diyaliz merkezine götürmeye başladı ve acil organ bağışı için hastaneye başvurdu.



Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 6 yılda Raşit Özinal için 4 kez nakil çağrısı geldi ancak 2 kez enfeksiyon, bir kez kan değeri düşüklüğü, bir kez de uyumsuzluk nedeniyle Özinal ailesi hastaneden eli boş döndü.



Organ bekleme listesinde ilk sırada yer alan ve hayati tehlikesi bulunan Özinal'a şans, hastaneden gelen 5'inci organ nakil çağrısıyla güldü.

"YETER Kİ RAŞİT YAŞASIN"



Hatice Özinal, oğlunun sağlığına kavuşması ve yaşaması için elinden gelen herşeyi yapmaya çalıştığını belirtti.



Böbrek yetmezliği yaşayan oğlunu haftada 3 kez hastaneye götürdüğünü ifade eden Özinal, şöyle konuştu:



"Önce kendi imkanlarımızla götürüyorduk, borç harç buluyor taksi tutuyorduk. Sonra Sağlık Bakanlığı ekipleri evden almaya başladı. İlk kez 2013'te uygun organ bulundu umuduyla hastaneye gittik. Sonra 3 kez daha çağrıldık. İlkinde 'kanında enfeksiyon çıktı' dediler. Sonra kan değeri düşüklüğü, uyumsuzluk ve yine enfeksiyon olduğunu söylediler. Hastaneden 4 kez nakil için çağırdılar. Doktorlar 'böbrek uymadı' ya da 'kan değerleri düşük' deyince çok üzülüyordum. Ama Raşit bana teselli veriyor, 'onların kısmetiymiş, başkaları yaşasın anne' diyordu.

"BAŞKALARI DA AMELİYAT OLUP KURTULSUN DİYE DUA EDİYORDUM"



Raşit Özinal ise kadavradan organ bağışlayarak diyalizden kurtulmasına neden olan aileye teşekkür etti.



Özinal, "Bana böbrek takılmadı diye üzülmemiştim, başkaları da ameliyat olup kurtulsun diye dua ediyordum. Şimdi çok mutluyum. Her şey yolunda, hayat çok güzel" dedi.