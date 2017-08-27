Hüseyin Aydın, tüm ailesini kronik karaciğer hastalığından kaybetti!

Bingöl'de iki kardeşi, halası ve amcasını kronik karaciğer hastalığından kaybeden ve 7 yıldır aynı hastalığı çeken 55 yaşındaki 4 çocuk babası Hüseyin Aydın, karaciğer nakli bekliyor.

EŞİ VE ÇOCUKLARI TALASEMİ HASTAI OLDUĞU İÇİN NAKİL YAPILAMIYOR

İHA'nın haberine göre; Merkeze bağlı Bilaloğlu Köyünde ikamet eden 55 yaşındaki Hüseyin Aydın, 7 yıldır kronik karaciğer hastalığı çekiyor. Yakın zamanda siroz hastalığına yakalanan Aydın, ikisi kardeşi olmak üzere dört yakınını aynı hastalıktan kaybetti. Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'nde belirli aralıklarla tedavisi süren ve nakil için başvuruda bulunan Aydın, uygun karaciğer nakli bekliyor. Eşi ve çocukları talasemi (Akdeniz anemisi) olduğu için nakil yapılamadığını belirten Aydın, kendisine organ bağışı konusunda uzanacak yardım elini bekliyor.

İlaç tedavisi sayesinde ayakta kaldığını ifade eden Aydın, "7 senedir bu hastalığı çekiyorum. Sürekli ilaç kullanıyorum. Karaciğer nakli olmam gerektiğini söylediler. Çocuklarımın hepsi talasemi olduğu için karaciğer nakli yapılamıyor" dedi.

Karaciğer nakli gerçekleştirilecek kişinin kısa sürede eski sağlığına kavuşacağını vurgulayan Aydın, "Doktorlar, kronik karaciğer hastalığımın kısa süre önce siroza dönüştüğünü söyledi. Hep yataktayım, hayatım böyle geçiyor. Bazen çocuklarım beni gezdiriyor. Hastalığım gittikçe kötüye gidiyor. Eğer bir hayırsever çıkıp bana yardımcı olursa ve bana bir parça karaciğerinden verirse sağlığıma kavuşurum"diye konuştu.

İKİ KARDEŞİ DE AYNI HASTALIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Hayata tutunması için birilerinin fedakarlık yapması gerektiğini ifade eden Aydın, "Yaşamam için birilerinin fedakarlık yapması lazım. Bana yardımcı olacak hayırsever vatandaş bir parça karaciğerinden verecek ve herhangi bir sağlık problemi yaşamayacak. Sadece bir hafta hastanede yatıp tedavi görecek. Bende 2 ay hastanede tedavi görüp taburcu olacağım ve inşallah yeniden sağlığıma kavuşacağım. Bu hastalık nedeniyle 2 kardeşim, halam ve amcam yakın zamanda hayatlarını kaybetti. Benim sonumun da böyle olmasını istemiyorum. Yaşamak istiyorum"ifadelerini kullandı.