"Protez göz" için baba oğul çöp topluyor

Suriyeli baba, ülkesinde savaş uçaklarından atılan misket bombasının evlerinin üzerine düşmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve bir gözünü kaybeden oğluna "protez göz" taktırabilmek amacıyla gerekli parayı biriktirmek için oğluyla çöp topluyor.

Suriye'nin Halep kentinden, bir yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığınan Muhammed İhsan (37), Hatay'da kiraladıkları bir evde yaşadıklarını belirtti. Türkiye'ye, küçük oğlu Mahmut'u tedavi ettirebilmek için sığındıklarını söyleyen İhsan, şunları anlattı:"Bir yıl önce Halep'te uçaklar gece saatlerinde bulunduğumuz yerleri bombalamaya başladı. O sırada uçaklardan atılan misket bombası evimizin üzerine düştü. Evde ben, eşim ve 3 çocuğum bulunuyordu. Saldırıda 11 yaşındaki oğlum Halit vefat etti. Ben, eşim ve diğer bir çocuğum da yaralandı. 8 yaşındaki oğlum Mahmut, vücudunun çeşitli yerlerinden ve sağ gözünden yaralandı. Suriye'deki sahra hastanelerinde bir süre tedavisini yaptık fakat imkanlar kısıtlı olduğu için oğlumun tedavisi için ailemle Türkiye'ye geldik."

6 KEZ AMELİYAT EDİLDİ

Muhammed İhsan, oğlu Mahmut'un Hatay ve Adana'daki hastanelerde, vücudunda bulunan şarapnel parçalarının çıkarılması ve "protez göz" takılması için 6 ameliyat geçirdiğini kaydetti.

Oğlunun görme yetisini kaybettiğini ve bundan dolayı psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını anlatan İhsan, şöyle devam etti:"Oğlum gözüne aynada baktıkça durumuna çok üzülüyor. Biz de onu böyle üzgün gördükçe daha kötü oluyoruz. Yaptığımız araştırmalarda özel bir hastanede oğluma protez bir göz takılabileceğini öğrendik. Ancak bunun için yaklaşık 3 bin 500 lira gerekiyor. Evimiz kirada, çok zor şartlarda ayakta durmaya çalışıyoruz. Hem ailemi geçindirebilmek hem de oğlumun ameliyat parasını biriktirebilmek için oğlum Mahmut'la her gün sokaklarda çöplerden plastik ve karton gibi atıkları topluyoruz." İhsan, sattıkları çöp atıklarıyla günde 30-40 lira kazanabildiklerini ve bu paranın geçimlerine bile yetmediğini söyledi.

Tek isteğinin oğluna protez göz takılması olduğunu aktaran İhsan, kendine uzanacak yardım elini beklediğini sözlerine ekledi.

"ARKADAŞIMLA OYNAMAK İSTİYORUM"

Mahmut İhsan da hem ailesinin geçimine katkıda bulunmak hem de ameliyatı için gerekli paranın toplanabilmesi için babasıyla çöplerden karton ve plastik topladığını söyledi.Yüzünü aynada gördükçe çok üzüldüğünü ve dışarıda arkadaşlarıyla oynamaktan çekindiğini dile getiren Mahmut İhsan, "Gözümden ameliyat olmak, arkadaşlarımla oynamak ve okumak istiyorum." dedi.