Evlat uğruna 250 km’lik ıstırap

İzmir'de yaşayan ve doğuştan kalbi delik olan 1 yaşındaki Naz Sarımuslu, tedavisi için hastanelerde yatak bulunamayınca annesi Havva (42) ve babası Mustafa’dan (47) 250 kilometre uzaklıktaki Denizli’ye gönderildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde 8 aydır tedavi gören Naz’ın ailesi, kızlarını görebilmek için İzmir ile Denizli arasında mekik dokuyor.

Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre; bebeklerinin yatırılacak yer bulunamadığı için Denizli’ye sevk edilmesine isyan eden anne Havva Sarımuslu, “Kızımın tedavisi için Ege Üniversitesi’nin yoğun bakım ünitesinde yer bulamadılar ve Denizli’ye sevk ettiler. Biz her gün oraya nasıl gidelim? 8 aydır bebeğime hasretim. Bize evlat hasreti çektirmesinler” dedi.

DAYANACAK GÜCÜM KALMADI

Karşıyaka’da erkek kuaförü olan Mustafa Sarımuslu, aylardır büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi. Sarımuslu, “Uzun süredir, bebeğimizi İzmir’e getirmek ve burada ameliyat olmasını sağlamak amacıyla mücadele ediyorum. Hastanelerle defalarca görüştüm, kurumlara ulaştım ve milletvekiline bile derdimizi anlattım. ancak hâlâ bir sonuç alınamadı. Biz İzmir’deyiz, eşim sürekli kızımızın yanına gidiyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Koskoca İzmir’de aylardır kızıma yer bulunamadı. Böyle bir şey olabilir mi? Ne olur sesimizi duysunlar. artık bizim çektiğimiz ıstırap bitsin” diye konuştu.