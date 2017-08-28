Yeme bozukluğunun belirtileri!

Yeme bozukluğu, bireyin yemek, yeme alışkanlıkları ve düzenleri ile ilgili duygu ve düşüncelerinin bozulması, bu nedenle sağlık ve yaşam kalitelerinin ciddi olarak etkilenmesi durumudur.

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Bora Koç, aşağıda sıralanan sorulara verilecek samimi cevaplarla kişinin yeme bozukluğu eğilimi olup olmadığı ile ilgili fikir sahibi olabileceğini belirtiyor.

Sorulara mümkün olduğunca dürüstçe cevap verilmesinin önemli bir nokta olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Koç, kişilerin testte yer alan sorulara evet veya evetlerinin olması durumunda üzülmemeleri gerektiğini belirterek pek çok kişinin bu problemi yaşadığını doğru uzmanlardan yardım alarak bu sorunun üstesinden gelebileceklerini ifade ediyor.

* Hiç yemek yemeyi durdurmak istediniz mi? Bunu yapamayacağınızı mı düşünüyorsunuz?

* Sürekli ne yiyeceğinizi veya kilonuzu düşünüyor musunuz?

* Sürekli kendinizi, ne yiyeceğinizi ya da nasıl bir diyet yapacağınızı planlarken bulur musunuz?

* Kusturma, egzersiz, müshil veya diğer temizleme yöntemleriyle aşırı yemenizi dengelemeye çalışır mısınız?

* Diğer insanlarlayken, yalnızken yediğinizden farklı mı yersiniz?

* Aile üyelerinizden ya da bir doktordan yemek alışkanlıklarınız veya kilonuz hakkında endişe duyduklarına dair bir yaklaşımla karşılaştığınız olur mu?

* Bir seferde çok miktarda yiyecek yiyor musunuz (Aşırılık)?

* Ağırlık sorununuz, gün boyu “atıştırma” yüzünden mi?

* Duygularından kaçmak için yemek yiyor musunuz?

* Aç değilken yemek yiyor musunuz?

* Daha sonra yemek için yiyecek sakladığınız olur mu?

* Gizli gizli yer misiniz?

* Kendinizi tamamen aç bıraktığınız ya da ciddi bir şekilde sınırlayıp çok çok az yediğiniz olur mu?

* Hiç başkalarının yemeğini çaldınız mı?

* Daha sonra yeterince yiyeceğiniz olduğundan emin olmak için hiç yiyecek sakladınız mı?

* Kilonuzu kontrol etmek için fazla egzersiz yapar mısınız?

* Aldığınız kalorilere karşı yaktığınız kalorileri saplantılı bir şekilde hesaplar mısınız?

* Sık sık yediğiniz şey hakkında suçluluk ya da utanç duyar mısınız?

* Hayatınızı “istediğiniz kiloya indiğinizde” başlaması için bekliyor musunuz?

* Yemekle olan ilişkiniz konusunda umutsuz hissediyor musunuz?