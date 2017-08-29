Kalp krizine ilaç umudu

Piyasada bulunan yangı (iltihap) önleyici olarak kullanılan bir ilacın kalp krizi ve felç riskini azaltabileceği ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ABD’nin Stanford Üniversitesi’nden Dr. Robert A. Harrington ve ekibinin, etken maddesi ‘canakinumab’ olan ilaç ile 10 bin hastayla yaptığı denemelerde, ilacın kalp krizi geçirenlerde etkili olduğu ve kriz riskini yüzde 15 azalttığı belirlendi. Sonucun, kolesterol düşüren statin ilaçlarının ardından kalp hastalıkları için iyi bir haber olduğu kaydedildi.

KANSER İÇİN DE ETKİLİ OLABİLİR

Etken maddesi ‘canakinumab’ olan ilaç kolesterolü düşürmüyor ancak kalp krizlerinin tamamı kolesterol ile bağlantılı değil. Araştırmalar kalp krizi geçirenlerin yarısının kolesterolünün düşük olduğunu gösteriyor. Bilim insanları yangılar, kalp ve damar hastalıkları ile akciğer kanseri arasında bağlantı olabileceğini ileri sürüyor. Bu yüzden bu ilacın akciğer kanserinin önlenmesini de sağlayabileceği belirtiliyor. Ancak piyasada az miktarda bulunan ilacın yıllık kullanımı 200 bin dolar (688 bin TL) maliyete ulaşıyor. Bu yüzden bilim, yeni ve etkili bir tedaviden bahsedilmesi için ilacın ucuzlaması, bağışıklık sistemini zayıflatmak gibi yan etkilerinden arındırılması ve kalp krizine karşı koruma olasılığının artırılması gerektiğini savunuyor.