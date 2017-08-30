Uzmanlardan acemi kasaplara erken uyarı!

Kurban Bayramı'nda karşılaşılabilecek yaralanmalar dikkat edilmediği takdirde damar zedelenmelerine ve hatta kalıcı sakatlanmalara neden olabiliyor. Uzmanlar, en basit durumlarda ilk yardım kurallarının uygulanarak hemen hastaneye başvurulması gerektiğine dikkat çekti.

İHA'nın haberine göre; Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Cem Ertan, Kurban Bayramı'nda meydana gelebilecek olası yaralanmalara karşı ilk yardımın önemine vurgu yaptı. Doç. Dr. Cem Ertan, "İlk yardım, sağlık çalışanı olmayan kişilerin, sağlık çalışanları gelene kadar ya da yaralı hastaneye ulaşana kadar yapılan iyileştirme çalışmasıdır. Sakatlıkların ve uzuv kayıplarının önlenmesine, yaralının hayatta kalmasına imkan verir. İlk yardım herkesin sorumluluğudur. Kendisi, eşi, çocuğu, komşusu veya sokakta hiç tanımadığı kişiler için gerekebilir. Doğru ilk yardım bilgisinin önemi Kurban Bayramı'nda daha çok önem kazanıyor. Yapılan küçük bir müdahale kişinin hayatında önemli bir etki oluşturuyor" dedi.

"KANAMAYI DURDURUN"

Doç. Dr. Ertan, "Kanamayı temiz bir malzeme ile durdurmak çok önemli. Kanamanın durdurulması filmlerde olduğu gibi kola veya bacağa ip bağlamakla, turnike yapmakla olmuyor. Durdurulması zor kanamalarda turnike yapılması uygundur. Yaşanabilecek bir kesi veya kopma durumunda en uygun hareket kanayan yere temiz bir bezle baskı yapmak ve kanayan bölgeyi kalp seviyesinin üstüne kaldırmaktır. Yaralanma eldeyse el yukarı kaldırılmalı, ayaktaysa kişi yere yatırılmalıdır. Kan kaybı yaşayan kişinin yere yatırılması bayılma ve ikinci yaralanmaların ortadan kaldırılması açısından çok önemlidir" diye konuştu.



"SON ÇARE TURNİKE OLMALI"

Acemi kasapları da oluşan kesi ve yaraları temiz tutması konusunda uyaran Doç. Dr. Cem Ertan, şöyle devam etti:

"Yapılan tüm müdahalelere rağmen kan akışı durmazsa nabız olan büyük damarlara baskı uygulamak en doğru harekettir. Yaralanma ellerdeyse, kolun omuzla dirsek ile orasında kalan bölgenin iç kısmına elle baskı yaparak kan akışını azaltılmalıdır. Turnikeyi durdurulamayan kanamalarda öneriyoruz. Basit kesilerde turnikeyi önermiyoruz."

Sık yapılan büyük hatalardan da bahseden Ertan, şöyle konuştu: "Baskı yapılan bez kan ile dolunca kirlenmiş kabul ediyor ve atıyor yenisi kullanıyor. Böyle yapılmamalı beze biriken bizim için çok kıymetli. Pıhtı oluşmasını sağlıyor. Bez kaldırılınca pıhtı kalkıyor ya da yeniden başa dönülüyor. Kanla mı doldu, hemen o bezin üstüne başka bir temiz bez ile baskı yapılmalı. Bu arada dalgınlığa düşüp kol kalp altına inerse kan akışı artar yine kanama artık dikkatli olmalı."



"İYİ MUHAFAZA EDİN"

Kesici alet yaralanmalarının ardından uzuv kopması yaşanması halinde dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Doç. Dr. Cem Ertan, "Kurban Bayramı'nda çoğu zaman uzuv kopmaları meydana gelebiliyor. Bu konuda birçok yanlış uygulama ile karşılaşıyoruz. Ancak doğru olan uygulama kopan uzvu veya parçayı ilk olarak temiz bir beze sarmak ve su geçirmez torbaya koymaktır. Başka bir torbaya da buz koymalı ve uzvun direkt buz veya su ile temasını önlemeliyiz. Uzvun bozulmasını önlemek için torbaların etrafının kuru bezle sarılması çok önemli. Kuru kalması sağlanmalı. Bozulmasını engellemek için bu önemli. Uygun şartlar altında 6 saate kadar çok iyi fonksiyonla yaşatılan uzuvlar var" dedi.



"İŞİ BİLENLERE BIRAKIN"

Doç. Dr. Cem Ertan, "Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımız ellerindeki keskin aletleri kullanırken amatörce davranmamalı ve dikkatli olmalılar. En küçük bir ihmal ağır yaralanmalara veya uzuv kaybetmeye varan sonuçlar doğuruyor. Yaralanan kişiler hastaneye gelmekten çekinmesinler, yaraya bilinçsiz şekilde müdahalede bulunmasınlar. Çünkü bu durumun bir de enfeksiyon boyutu var. Yaralarını basitse yıkayıp temizleyip baskı uygulayıp hastaneye gelsinler ama mümkünse bu işi profesyonellere bıraksınlar" ifadelerini kullandı.