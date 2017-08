Kurban Bayramı'nda beslenmenize dikkat edin!

Bayramların tüm aile bireylerini geniş sofralar etrafında bir araya getiren güzel günler olduğunu ifade eden İzmir Egepol Hastanesi Diyetisyeni Gözde Artan, Kurban Bayramı'nda da bu sofralarda özellikle et tüketiminin fazla olduğuna dikkat çekti. İHA'nın haberine göre hipertansiyon, diyabet, kalp-damar hastalıkları gibi kronik hastalıklara sahip bireylerin ve çocuklarla yaşlılar gibi riskli gurupların bu dönemde beslenmelerine dikkat etmelerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Artan, ''Ancak dikkat etmesi gereken yalnızca risk grupları değildir. Sağlıklı beslenmeye dikkat ederek ve porsiyon kontrolü sağlayarak bayramımızın daha güzel geçmesini sağlayabiliriz'' dedi.

24 SAAT BEKLEYİN

Kurban kesildikten hemen 1-2 saat içinde tüketilmeye başlandığının altını çizen Artan, "Yeni kesilen hayvanın etinde sertlik olacağından dolayı pişirmede ve sindirimde zorluğa neden olacaktır. Midede şişkinlik ve hazımsızlık gibi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Bu yüzden kesilen etin en az 24 saat bekletilip öyle tüketilmesi gerekmektedir. Etler vücudumuzun yapı taşı olan proteinlerin en önemli kaynağıdır. Proteinlerin yanı sıra çeşitli demir, çinko, fosfor, magnezyum gibi mineraller ve B12, B6, B1 ve A vitaminlerini de içerirler, ancak C ve E vitamini içermezler. Bu nedenle etlerin sebzeler ile pişirilmesi yada et gruplarının yanında sebze yemekleri tüketilmesi önerilmektedir. Özellikle demir eksikliği anemisi olan kişilerin et yemekleri yanında tüketecekleri limonlu bir salata etin içindeki demir emilimini arttıracaktır. Etleri pişirme yöntemi olarak haşlama, ızgara yada fırınlama yöntemi tercih edilmelidir. Ayrıca pişirilirken yağ ilave edilmemeli kendi yağında pişirilmelidir'' diye konuştu.

PİŞİRME VE SAKLAMA ÖNEMLİ

Kurban Bayramı'nın geleneksel yemeği olan kavurma yapılırken; tereyağı yada kuyruk yağı eklenmeden, kendi suyunda ve kısık ateşte pişirilmesi gerektiğini söyleyen Artan, "Eğer etler mangal yapılacaksa; B1, B12, folik asit kayıplarını önlemek için etler ateşe yakın olmamalı ve kanser riskinin oluşmasını önlemek için kömürleşene kadar pişirilmemelidir'' uyarısında bulundu. Etlerin kolaylıkla bozulabilen potansiyel riskli besinler arasında yer aldığını açıklayan Artan, saklama koşullarının önemine dikkat çekti. Etin büyük parçalar şeklinde değil kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp, tek pişirimlik miktarlara bölünüp, buzdolabı poşetlerine koyularak buzdolaplarının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanması gerektiğini bildiren Artan sözlerini şu şekilde sürdürdü: ''Buzdolabında -2 derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda ise -18 derecede daha uzun süre etler saklanabilir. Dondurulmuş etlerin tekrar çözünme aşamasında mikroorganizma üremesi söz konusudur ve bu sağlık için risk faktörüdür. Dondurulmuş etler dış ortamda ve oda sıcaklığında kesinlikle çözdürülmemelidir. Buzdolabının alt kısmında çözünmesi sağlanmalıdır.''

TATLILARA DİKKAT

Bunların yanı sıra bayram ziyaretlerinde ikram edilen şekerlerden ve çikolatalardan uzak durulması gerektiğini aktaran Artan, ''Ağır şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Bayram ziyaretlerine gitmeden önce yapacağınız ufak ara öğünler ile size ikram edilen bu tatlıları geri çevirme şansınız artacaktır'' dedi.