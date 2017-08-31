Yağız'ın hayatı hastane odalarında geçiyor

Antalya'da oturan Şehbal Civeleker'in oğlu Yağız Özsayın, beyninde oluşan tümör nedeniyle 3 yaşında ameliyat edildi. Ancak ölümcül risk taşıdığı için tamamen alınamayan tümör, yayılmaya devam etti. Hayatı hastane odalarında geçen Yağız, bugüne kadar 8'i açık 10 operasyon geçirdi. Yağız Özsayın, hastalığına rağmen okuluna devam edip geçen yıl liseden mezun oldu.
DHA'nın haberine göre mobilyacılık yapan baba Hacı Ömer Özsayın, Yağız'ın tedavisi için uğraşırken üç yıl önce kalp krizi geçirip öldü. Geçen mart ayında yeniden ameliyata giren Yağız, operasyonda görme yetisini tamamen yitirdi.
'TÜMÖR YAYILDIKÇA AMELİYAT GEREKİYOR'
Oğluna babasından kalan maaş ve bakım parasıyla yaşamlarını idame ettirdiklerini söyleyen Civeleker, Yağız'ın beynindeki tümörün hayati risk nedeniyle tamamen alınamadığını, tümör yayıldıkça oğlunun yeniden ameliyat olması gerektiğini belirterek, "Bu tümörün kökü oğlumun beyninde kaldıkça daha ne kadar ameliyat olur bilemiyorum. Bizim isteğimiz bununla ilgili kesin bir tedavi yöntemi varsa bu konuda yardımcı olunması" dedi.
'SADECE RÜYALARDA GÖRÜYORUM'
Yağız Özsayın ise gözyaşları içinde tekrar sağlığına kavuşmak istediğini söyledi. Sadece rüyalarında görebildiğini anlatan Yağız, "Bu yüzden uyanmak istemiyorum. Benim hayatım ameliyatlarla geçti. Büyük acılar çektim. Ağrı kesicilerle yaşıyorum. Ne olur kurtarın beni" dedi.
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