Canan Karatay'dan Kurban Bayramı'nda et tüketimi hakkında açıklamalar

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kırmızı etin yağıyla beraber tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Mutlaka insan vücuduna girmesi lazım. Yalnız hazırlanması çok önemlidir, kızartma olursa tehlikelidir. Onun dışında bizim kap yemeklerimiz, ızgaralarımız, kebaplarımız en sağlıklı yemeklerdir." dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay, Kurban Bayramı dolayısıyla kırmızı et tüketimine ilişkin önerilerde bulundu. Karatay, kırmızı etin yağıyla beraber tüketildiğinde en sağlıklı et olduğunu söyledi.

ÖNEMLİ OLAN KIRMIZI ETİN NASIL TÜKETİLDİĞİ

Kırmızı etin mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Canan Karatay, "Yalnız hazırlanması çok önemlidir. Kızartma olursa tehlikelidir. Onun dışında bizim kap yemeklerimiz, ızgaralarımız, kebaplarımız en sağlıklı yemeklerdir." ifadesini kullandı.

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KARATAY'DAN YAZ SICAĞINDA TUZ TÜKETİMİ UYARISI

Canan Karatay, tuz tüketimi konusunda da şu uyarılarda bulundu: "Tuz, özellikle kaya tuzu çok önemli. Özellikle terlediğiniz yaz aylarında tuzsuz kalmamak çok önemli. Kalp ilaçları alanlar bir de tuzsuz kaldıkları zaman hakikaten halsiz oluyorlar. Baş dönmesi oluyor. Tansiyon ilaçları, kalp ilaçları bir de tuzsuz yedikleri zaman ve aynı zamanda sıcaktan terleme ile de kaybettikleri zaman çok halsizleşiyorlar. Ona dikkat etsinler. Hekimlerine danışsınlar."

Canan Karatay ayrıca yaz mevsiminde işletmelerdeki açık büfelerde sunulan yiyeceklere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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