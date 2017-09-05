7/24 taze aşı merkezi 11 bin 945 noktada çalışıyor

HABERTÜRK, Türkiye’nin 11 bin 945 noktasında bulunan ve hassas bir sistemle korunan aşı ve antiserumların korunması, elektrik kesintisi ya da ısı değişikliği durumlarında zincirleme yapılan operasyonları ve aşıların korunma yöntemlerini araştırdı. Ortaya çok titiz, operasyonel gücü yüksek bir takip ve koruma sistemi çıktı. Aşı Nakil Takip Sistemi’nde görevli olan ve Ankara’da bulunan çağrı merkezi ekibi, 24 saat boyunca aşıların deyim yerindeyse ateşini kontrol ediyor.

ANLIK TAKİP

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı olan İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, İstanbul’da her ay yaklaşık 900 bin doz aşı dağıtımı yapıyor. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre müdürlük, İstanbul’da 39 Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ile 936 Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) haftada bir özel araçlarla aşı dağıtımı gerçekleştiriyor. Türkiye’de ise toplam bin 366 kurum aylık olarak aşılarını alıyor. Milyonlarca doz aşı, soğuk üniteleri ile ısı izolasyonu olan ‘frigorifik’ araçlarla nakledilip karekodu alınarak sisteme işleniyor. Yani her aşıya kimlik numarası veriliyor.

Meydana gelebilecek aksiliklerle ilgili aşılara tam anlamıyla dört dörtlük koruma uygulanıyor. Elektrik kesintileriyle ilgili bilgiler dakika dakika takip ediliyor. Anında jeneratörler devreye girerken, ATS sistemi üzerinden Bakanlık, İl Halk Sağlığı Müdürlükleri, ilgili TSM ile ASM ve hastaneler, çağrı merkezi aracılığıyla uyarılıyor. Kesinti süresinin uzaması halinde acil eylem planı devreye giriyor. Aşılar elektrik kesintisi olmayan en yakındaki ASM’ye, ilçe TSM deposuna veya ilin depolarına naklediliyor. Tüm birimlerde kısa ömürlü (8 saat) ve uzun ömürlü (48-72 saat) aşı nakil kapları bulunuyor.

Takip edilen bir başka veri ise ısı değişiklikleri. Özel soğutucu dolaplarda bulunan yüz binlerce aşının soğuk zincir aşamasında meydana gelebilecek ısı değişiklikleri zincirleme olarak tüm birimlere iletiliyor. Aile hekimlerine saat kaç olursa olsun haber veriliyor ya da değişiklikler kısa mesaj olarak kendilerine bildiriliyor.

30 DAKİKADA ZAYİ OLUYOR

Açıldıktan sonra belli sürede tüketilmesi gereken çoklu dozlu aşılar söz konusu olduğunda görevliler zamanla yarışıyor. Aşılama olmaması halinde dozlar, 30 dakika içinde zayi olarak stoklardan düşülüyor. 20’lik BCG aşısının bir tanesinin yapılmasından sonra 19’u zayi olarak kaydediliyor. Bir diğer koruma kalkanı da son kullanma tarihi gelen aşılara uygulanıyor. Bu durumda aşı, zayi olmaması için ihtiyacı olan birime gönderiliyor ya da imha ediliyor. Bu üst düzey kontrol ve takipler nedeniyle Türkiye’de devlet tarafından dağıtılan zorunlu ücretsiz aşılarda zayiatın çok az olduğu belirtiliyor.

sağlık bakanlığı

Aşı Takip Sistemi

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu