Kalbi sağda olan Suriyeli genç yardım istiyor

Doğuştan kalbi sağda olan 27 yaşındaki Suriyeli Nidal Mustafa, engelli raporu almak için yardım istiyor.
İHA'nın haberine göre; kalbin solda değil de sağda olması anlamına gelen 'kartagener sendromu' hastası Nidal Mustafa hayattaki ikinci mağduriyetini Suriye'deki savaşta yaşayınca Türkiye'ye geldi. Şu anda Kayseri'de bulunan talihsiz genç, hastalığından dolayı çalışamıyor ve Türk doktorlarından ağır engelli raporu istiyor.
HASTALIĞINDAN SONRA İKİNCİ DARBEYİ SAVAŞTA ALDI
Suriyeli savaş mağduru Nidal Mustafa, 13 yaşındayken nefes yetmezliğinden dolayı gittiği doktorda, herkesten farklı olarak kalbinin sağda olduğunu öğrendi. Kendisine 'kartagener sendromu' teşhisi konulan Nidal Mustafa, çabuk yorulmalarının, nefes yetersizliğinin ve bitmeyen iltihap sorunlarının kaynağını öğrenmiş oldu. Hastalığından dolayı baba olamayacağını da öğrenen Nidal Mustafa hayatının ikinci darbesini 5 yıl önce evlerine atılan bombada yaralanarak aldı. Kollarına demirler giren genç, ailesiyle birlikte savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya geldi. Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan Nidal Mustafa şimdi Kayseri'de 9 kişilik ailesiyle aynı evde yaşıyor.
"ÇEVİRİ YETERSİZLİĞİNDEN DOLAYI AĞIR ENGELLİ RAPORU ALAMADIM"
Evin geçimini ağabeyi ve babasının sağladığı Nidal Mustafa, hastalığından dolayı eve katkıda bulunamamaktan şikayetçi. Zaman zaman kendini iyi hissettiğinde oturduğu mahallede, artık iyice eskimiş bisikletine binerek balon satan talihsiz genç, hastanede yapılan çeviriler yetersiz kaldığı ve derdini anlatamadığı için ağır engelli raporu alamamaktan yakındı.
"BEN ÇALIŞSAYDIM BAŞKA TÜRLÜ OLURDU"
"Ben çalışsaydım başka türlü olurdu. Hastaneye gitsem tercümana para veriyorum, bu da en az 10 lira. Servis parası oluyor, elektrik geliyor, su geliyor" diyen Nidal Mustafa, "Suriye'deki doktorlar da Türkiye'deki doktorlar da ölene kadar bu hastalığın benimle birlikte gideceğini söyledi. İlaç kullanıyorum ama o da nefes yetersizliği ve bitmeyen iltihaplar için. Hastanede raporumu yüzde 4 verdiler. Ama ben nefes alamıyorum, çabuk yoruluyorum ve sürekli hastayım. Tekrar bakmalarını ve bana ağır engelli raporu vermelerini istiyorum. Bu şekilde rapor alabilirsem maaşım olabilir ya da resmi yardım alabilirim" diyerek, minnettar olduğunu söylediği Türklere yardım çağrısında bulundu.
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