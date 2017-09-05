İskandinav mutfağı demansı engellemede etkili mi?

İsveçli uzmanlara göre geleneksel İskandinav diyeti demansı engelleyecek özellikler taşıyor. Bu beslenme biçiminde, balık, tavuk, meyveler bolca yenilirken, kök sebzeler, tereyağı ve tatlıdan uzak duruluyor.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre; Karolinska Enstitüsü’nden Profesör Miia Kiyipeto, "Yaptığımız son bir araştırma diyetin, özellikle yaşlanırken, dahası zihnin yaşlanmasında kilit rol oynadığını gösterdi. Alzheimer hastalığına giden süreç, daha 20’li 30’lu yaşlarda, yani teşhis konulmadan çok önce başlıyor" diye konuştu.

Stockholm’da şef olan Per Edwards İskandinav diyetinde balığın yıl boyunca tüketildiğini söylüyor. Ayrıca İskandinav diyetinde her şey mevsiminde tüketildiğini de ekliyor.

Beslenmenin yanı sıra, genetik faktörler, sigara, stres ve hareketsiz bir yaşam da demans riskini artıran faktörler arasında yer alıyor. Dünya çapında yaklaşık 50 milyon kişi demans, yani erken bunama hastalığından mustarip.