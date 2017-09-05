Minik Bulut'un kopan parmağı dikilemedi

Tokat'ta 3 yaşındaki Bulut Çakır'ın sağ baş parmağı nacakla odun kesmeye çalışırken koptu. Ailesinin hemen hastaneye kaldırdığı küçük çocuğun parmağı dikilemedi.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; Baba Rasim Çakır, Tokat Devlet Hastanesi'nde önce plastik cerrah, sonra malzeme olmadığının söylendiğini öne sürerek "6 saat bizi beklettiler, sonuçta parmaktan olduk. Bırakmayacağım bunun peşini, gerekli hukuki işlemleri başlatacağım, cezalarını çekecekler. Benim çocuğum parmağından oldu, başkasının çocuğu da böyle mağdur olmasın" dedi. Tokat Sağlık İl Müdürlüğü ise çocuğun Tokat Devlet Hastanesi'ne 21.06'da giriş yaptığını, 112 Komuta Merkezi aracılığıyla operasyonun yapılacağı hastane arayışlarına olumlu yanıt alınamadığını, hastanın son olarak saat 00.40'da Malatya'ya kara ambulansıyla sevk edildiğini açıkladı.



NACAKLA OYNARKEN...

Reşadiye ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde yaşayan Rasim ve Havva Çakır çiftinin 3 yaşındaki oğulları Bulut Bayram Çakır, Kurban Bayramı'nın 2. günü evlerinin önünde nacakla odun kesmeye çalışırken nacağı sağ baş parmağına vurdu. Talihsiz çocuğun başparmağı birinci boğumundan koptu. Ağlama sesini duyarak yanına koştuğu oğlunu kanlar içinde bulan baba Rasim Çakır, hemen Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. İlk müdahalenin ardından çocuk Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akşam saatlerinde hastaneye giriş yapan çocuk saatler sonra Malatya'ya sevk edildi ancak geçen zaman nedeniyle kopan parmağı yerine dikilemedi.



"6 SAAT HASTANE ARADILAR"

Çiftçilik yapan baba Rasim Çakır, Tokat Devlet Hastanesi'nde önce plastik cerrah, ardından malzeme olmadığının söylendiğini öne sürerek "Tokat Devlet Hastanesi bizi geç bıraktı. 6 saat hastane aradılar. 'Gerekli birimlere söylendi, bakanlığın haberi var' dediler. Neden benim çocuğum helikopterle başka bir hastaneye götürülüp de parmağı dikilmedi, ben onu anlamıyorum. Altı saat beni devlet hastanesi bekletti, sonuç parmaktan olduk. Bu çocuk asker olamayacak, polis olamayacak. Bu çocuğun geleceğini nasıl karartabilirsiniz? Gerekli hukuki işlemleri başlatacağım. Bırakmayacağım bunun peşini cezalarını çekecekler. Benim çocuğum parmağından oldu, başkasının çocuğu da böyle mağdur olmasın" dedi.



Tokat Sağlık İl Müdürlüğü ise olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada minik Bulut'un Reşadiye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrası 'baş parmağının travmatik ampütasyonu' teşhisiyle sevk edildiği Tokat Devlet Hastanesi'ne saat 21.06'da girdiği belirtilerek "O anda Acil Servis'te bulunan Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Severcan tarafından muayenesi yapılmıştır. Muayene sonucunda hastanın babasına olabilecekler ve Tokat Devlet Hastanesinde yapılabilecek müdahaleler anlatılmış, replantasyon ameliyatının hastanemizde yapılamayacağı sadece güdük onarımı yapılabileceği söylenmiştir" denildi. Babanın replantasyon isteği üzerine saat 21.50'de 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne bu operasyonun yapılabileceği bir merkeze sevk için faks çekildiği, 112 tarafından öncelikle aranan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne ulaşılamadığı, 21.56'da aranan Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve özel bir hastaneden olumsuz dönüş yapıldığı kaydedildi.



GECE OLDUĞUNDAN HELİKOPTER GELEMEDİ

Saat 22.07'de ulaşılan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Tokat Devlet Hastanesi'nde görevli plastik cerrah Severcan'ın telekonferansla görüştürüldüğü ve vakanın Malatya'ya müdahale için geç kalacağının bildirildiği belirtildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan hava ambulans talep edildiği ancak gece olduğundan helikopter ambulansın görevlendirilemeyeceği, uçak ambulansın da 3 saatte Tokat'a gelebileceğinin iletildiği bildirildi.



Açıklamada 112 tarafından aranan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden, ayrıca Ankara ve Kayseri 112 Komuta merkezlerinden olumsuz dönüş yapıldığı belirtildi. Açıklamada "Bölge olarak replantasyon, el cerrahisi vb. tıbbi müdahaleler konusunda vakalar primer olarak Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne yönlendirildiğinden 112 Komuta Kontrol Merkezimiz vakanın kabulü için ilgili merkezle defaatle görüşmüş olup, olumsuz cevaplar verilince Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Merkezi bilgisi dahilinde hastamız saat 00.40'da Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kara ambulansı ile sevki gerçekleştirilmiştir'' ifadelerine yer verildi.